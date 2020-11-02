Bornova tek yürek

İzmir, 6.9 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Bayraklı’da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken Bornova Belediyesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir depreminin yaralarını sarmak üzere Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Şehir Stadını kurulan yardım çadırlarını ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Bu masalarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Başkan İduğ, “Ekiplerimiz 24 saat çalışmaya devam ediyor. Depremzedelerimizle tek tek ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç haritasını sürekli olarak güncelliyoruz” dedi.

Talepler toplanıyor

Ziyaretlerine Büyükpark’ta yer alan Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde kurulan kriz merkezinde yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan İduğ, “Yardımlar ve talepler burada toplanıyor, kriz masalarımıza ulaştırılıyor. Büyükşehir ve Bayraklı Belediyelerimizle de koordinasyon içindeyiz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere onlara iletiyoruz” diye konuştu. Ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Şehir Stadı’nda kurulan çadırlarda sabahlayan depremzedelerle görüşen Başkan İduğ, Bornova Belediyesi ile eş güdümlü olarak yardım yapan sivil toplum kuruluşları yetkililerinden bilgi aldı. Özellikle gıda yardımlarının hayati önemde olduğunun altını çizen Başkan İduğ, “Tüm vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu zor zamanları atlatmak için elbirliği ile çalışmalıyız” dedi. Depremden en çok etkilenen komşu Bayraklı’da hala devam eden arama kurtarma çalışmalarını da yakından takip eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak çalışmalara daha fazla katkı sunma noktasında yetkililerle bilgi alışverişi bulundu.