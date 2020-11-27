Bornova vergi ödeme kolaylığı

Bornova Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi olan 30 Kasım yaklaşırken, vatandaşların ödemelerini daha rahat yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

İlçenin farklı noktalarına mobil vergi aracı yollanırken, 65 yaş üzeri vatandaşlar için de evde tahsilat kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca vergilerini hafta içinde ödeyemeyen vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı olmadığı takdirde vezneler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü de 10:30-16:30 saatleri arasında da hizmet verecek. Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznesi’nden gerçekleştirilen ödemeler, belediye.bornova.bel.tr adresinden ve belediye binası bahçesinde bulunan akıllı vezneden günün 24 saati online olarak yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar ödemelerini Halk Bankası aracılığıyla da gerçekleştirebiliyor.

Evde tahsilat

Koronavirüs salgını nedeniyle evden kısıtlı saatler arasında çıkabilen 65 yaş üzeri vatandaşlar için de kolaylık sağlayan Bornova Belediyesi, evlere yolladığı mobil cihazla tahsilat gerçekleştiriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 999 29 29’dan dahili 4118, 4119 ve 4121’i arayarak randevu talep edebilir. Bornova Belediyesi, son ödeme tarihi 31 Aralık 2020 olan vadesi geçmiş vergi borçları için de yapılandırma çalışmalarına başladı. 7256 sayılı kanun uyarınca başlatılan yapılandırmada müraacatlar önümüzdeki günlerde getirilecek yeni sistem ile internet üzerinden de yapılabilecek.