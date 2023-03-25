Bornova'ya, miniklerin elinden yeni fidanlar

Çevre bilinci ve doğa sevgisini çocuklara aşılamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Bornova Belediyesi, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçede bulunan bazı okullarda eğitim gören miniklerle birlikte ağaç dikim etkinliği yapıldı. Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında hazırlanan etkinlikte 80 çocuk Karacaoğlan Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Dikim alanına ellerinde 'Ormanlar miras değil, emanettir', 'Doğayı sev, yeşili koru', 'Yol yeşilken geri dönün' ve 'Köklerimize sahip çıkalım' gibi yazıların olduğu dövizlerle giren minikler, ağaçların nasıl dikileceğini öğrenirken ağaç bakımı konusunda da bilgi aldı.

Ağacın, ormanın ve yeşilin değerini anlatmalıyız

Bornova'da yeşili korumak ve artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çocuklarımıza küçük yaştan ağacın, ormanın ve yeşilin değerini anlatmalıyız. Bu bilinci küçük yaşta kazandırmak çok önemli. Böylece temiz ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte geleceğimizi şekillendirmiş olacağız"dedi.