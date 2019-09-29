Bornova'ya tarım çiftliği kuruluyor

Bornova Belediyesi, Yaka Mahallesi'ndeki 20 dönüm alanı Doğal Tarım Çiftliği'ne dönüştürüyor.

Toprak iyileştirmeleri tamamlanan, ormanlık alanın ortasındaki boş arazi, hem çiftçiler hem de doğal tarıma yönelen gönüllü vatandaşların, kullanımına sunulacak. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, doğal tarım yöntemleriyle, yani toprağı işlemeden, ağaçları budamadan, ilaç kullanmadan bir gıda ormanı yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Sebze bahçesi de olacak

Çiftlikte ekosistemde yer örtücüler, onun üstünde tıbbi ve aromatik bitkiler, küçük çalı bitkileri, küçük ve büyük ağaçlar, her türlü meyve ağacı ve diğer ağaçlar olacak. Alanın bir kısmı da sebze bahçesi olarak kullanılacak. 20 dönümlük arazi içinde oluşturulacak gölet de sulama amaçlı kullanılırken, pek çok canlı türü için yaşam alanı olacak. Gönüllüler hem oluşturulan ekosistemin gelişimini izleyebilecek hem de bu ekosistemle uyumlu tohumları toprakla buluşturabilecek.Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, toprak iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gönüllüleri alanda buluşturdu. Alanda incelemeler yapan ve gönüllüler adına konuşan İrfan Özbilgin, "Türkiye'de uzun zamandır bir doğal tarım çiftliği kurmak istiyorduk. Başkan İduğ'un desteğiyle, bu çiftliği oluşturacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kendi içinde devinecek

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Peyzaj Mimarı, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Güney da Doğal Tarım Çiftliği'nde tam bir ekosistem çalışması yapılacağını belirtti, "Doğada otsu bitkiler, çok yıllık otsular, alt çalı, orta çalı, büyük çalı, küçük ağaçlar ve büyük ağaçlar bir bütün oluşturur. Biz böcekler ve kuşlarla birlikte kendi içinde devinebilecek, zararlarını kendi kendine karşılayabilecek bir sistem kurmuş olacağız" diye konuştu.