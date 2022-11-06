TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
0
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
0

Bornova'yı gururlandıran tercih

Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde hizmete açtığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde yer alan fitness salonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'ndan tam not aldı. Federasyon, 50 kişinin katıldığı Antrenör Yetiştirme Kursu'nu son teknoloji aletlerle donatılmış bu salonda gerçekleştirdi

Bornova'yı gururlandıran tercih
06 Kasım 2022 Pazar 09:48

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan 1.  Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Temel Antrenör Yetiştirme Kursu'nu, Bornova Belediyesi tarafından Çamdibi'nde kısa bir süre hizmete açılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde yer alan fitness salonunda gerçekleştirdi. Bir hafta süren eğitimlerde son teknoloji aletlerin yer aldığı fitness salonu ile birlikte derslikler de kullanıldı. 50 katılımcı 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında olmak üzere 1 hafta süren kursta hem teorik, hem de pratik eğitim aldı.

Mükemmel bir tesis

Antrenör Teoman Demir tesisten övgüyle söz ederek,  "Federasyon alarak Bornova'yı ve bu salonu tercih ettik. Çünkü kriterlerimizi uygun ve tamamen yeni bir salon. Her bölümüyle tesis şartları gerçekten mükemmel. Burada çok verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Kapılarını bize açan Bornova Belediyesi'ne Başkan Mustafa İduğ'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yatırımımızın doğruluğunun göstergesi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'ya toplamda dört yeni fitness salonu kazandırdıklarını hatırlatarak,"Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun bu kursu Bornova'dadüzenlemesi hepimize gurur ve mutluluk verdi. Böylesi önemli bir kurs için Çamdibi'nde hizmete açtığımız fitness salonun tercih edilmesi yaptığımız yatırımın doğruluğunu ve kalitesini gösteriyor. Sporda ilklerin kenti Bornova'da spor alanındaki yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Etiketler; #izmir #bornova
Önceki Haber
Tartıştığı kişiyi ok ile vurarak öldürdü!
Sonraki Haber
Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
0
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
0
İzmirliler dikkat! Yarın bu yollar kapalı!
İzmirliler dikkat! Yarın bu yollar kapalı!
0
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Efe toprağa verildi
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Efe toprağa verildi
0
9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece İzmir uyumayacak
9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece İzmir uyumayacak
0
61 yıl hapis cezası olan yankesici İzmir'de yakalandı
61 yıl hapis cezası olan yankesici İzmir'de yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.