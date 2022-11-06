Bornova'yı gururlandıran tercih

Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde hizmete açtığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde yer alan fitness salonu, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'ndan tam not aldı. Federasyon, 50 kişinin katıldığı Antrenör Yetiştirme Kursu'nu son teknoloji aletlerle donatılmış bu salonda gerçekleştirdi

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan 1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Temel Antrenör Yetiştirme Kursu'nu, Bornova Belediyesi tarafından Çamdibi'nde kısa bir süre hizmete açılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde yer alan fitness salonunda gerçekleştirdi. Bir hafta süren eğitimlerde son teknoloji aletlerin yer aldığı fitness salonu ile birlikte derslikler de kullanıldı. 50 katılımcı 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında olmak üzere 1 hafta süren kursta hem teorik, hem de pratik eğitim aldı.

Mükemmel bir tesis

Antrenör Teoman Demir tesisten övgüyle söz ederek, "Federasyon alarak Bornova'yı ve bu salonu tercih ettik. Çünkü kriterlerimizi uygun ve tamamen yeni bir salon. Her bölümüyle tesis şartları gerçekten mükemmel. Burada çok verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Kapılarını bize açan Bornova Belediyesi'ne Başkan Mustafa İduğ'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yatırımımızın doğruluğunun göstergesi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'ya toplamda dört yeni fitness salonu kazandırdıklarını hatırlatarak,"Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun bu kursu Bornova'dadüzenlemesi hepimize gurur ve mutluluk verdi. Böylesi önemli bir kurs için Çamdibi'nde hizmete açtığımız fitness salonun tercih edilmesi yaptığımız yatırımın doğruluğunu ve kalitesini gösteriyor. Sporda ilklerin kenti Bornova'da spor alanındaki yatırımlarımız devam edecek" dedi.