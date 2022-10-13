Bornova’da 2023 yılı bütçesi belirlendi

Bornova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'inci oturumu Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2023 yılı için öngörülen 1 milyar 180 milyonluk bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Bornova Belediyesi'nin 2023 Yılı Performans Programı Taslağı ve 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşüldüğü toplantıda 5 yıllık bütçe karşılaştırması yapılarak 2023 yılında artışın geçtiğimiz yıla göre yüzde 47,44 olduğu belirtildi. 2023 yılında vergi, harç, proje yardımları hizmet satış, sermaye, kira ve diğer gelirler için 1 milyar 60 milyonluk gelir bütçesi hedeflendi. Gider bütçesinde ise en yüksek kalem personel giderleri ve yapılacak yatırımlara ayrıldı.

Tasarruf ön planda

Mecliste gelir ve gider kalemleri hakkında bilgi veren Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, “2023 yılı için 1 milyar 180 milyonluk bir bütçe belirledik. Bütçemizi hazırlarken gerçeklik, saydamlık, tutarlılık ve verimlilik esaslarına dikkat gösterdik. Bunu yaparken kaynakların etkin kullanımı ve tasarrufu ön planda tuttuk. Amacımız toplumsal refahı artırmak ve halka hizmet götürmek” diye konuştu.

Aslan payı yollara

Bornova Belediyesi yatırım bütçesi içinde en önemli paylardan birinin kent içi yolların bakım ve onarımına ayrılması dikkat çekti. Açılan asfalt üretim tesisi ve alınan iş makinelerinin ardından yol yapım çalışmalarına ağırlık veren Bornova Belediyesi’nin toplamda 224 milyonluk yatırım bütçesi içinde 40 milyonluk kısmı asfalta ayrıldı.

Bütçede kamulaştırma, şehir stadı yenilenmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi destekli kongre merkezi inşaatı, belediye bünyesinde bulunan bazı binalarda yapılacak olan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, kız yurdu inşaatı, kentsel tasarım projeleri ve parklarda yapılacak olan yenileme çalışmaları da yatırım içinde önemli bütçe kalemlerini oluşturuyor.

2023'te yatırımlara devam

2023 yılı bütçesinde 1 milyar 60 milyonluk gelir bütçesi hedefledikleri belirten Başkan Mustafa İduğ, “İller Bankası gelirlerimiz toplam bütçenin yüzde 75’ini oluşturuyor. Bizim bankalara borcumuz olmadığı için İller Bankasından gelen paranın tamamı kesintisiz olarak kasamıza giriyor. Gider bütçemizde personel giderlerinden sonra yatırımlar geliyor. Belediye olarak en çok şikayet gelen noktalardan olan yol sorunu için bütçe ayırdık. İnşallah 2023 yılında da kent içi yolların bakım ve onarımı çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

Başkan İduğ, yapılacak yatırımları da anlatarak, “600 kişilik olarak planladığımız Bornova Kongre Merkezi’ni 2023 yılı içinde yapmayı planlıyoruz. Bornova Stadı'nda başladığımız yenilemeyi çalışmalarını tamamlayacağız. Girit Anı Evi için restorasyon çalışmalarını yapacağız. 2023 yılı sonlarında da biri 300 diğeri 100 kişilik olan 2 kız öğrenci yurdunu hizmete açmak istiyoruz” dedi.