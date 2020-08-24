Bornova’da 5 ayda  20 bin koli dağıtıldı

Koronavirüs salgını ile birlikte envanterinde bulunan ihtiyaç sahiplerine işinden olan ya da gelir kaybına uğrayan vatandaşları da ekleyen Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yardım kolisi dağıtımlarına hız verdi

Bornova Belediyesi’nin İzmir genelinde pek çok hayırseverin de katkılarıyla topladığı gıda yardımlarının dağıtımı sürüyor. Son olarak hazırlanan 1.800 paket gıda yardımı, Bornova Belediyesi’nin envanterinde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlıklara teslim edildi. Hasta ve yaşlı vatandaşların paketleri ise evlerine götürüldü. Gıda paketlerinin yanı sıra 160 aileye mama ve çocuk bezi, 125 ihtiyaç sahibine ise yaşlı bezi yardımı yapıldı.

Devam edecek

Koronavirüs salgını sürecinin başından bu yana yaptığı gıda yardımlarının 20 bin koliyi geçtiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,

İhtiyaç duyan tüm Bornovalıların yanında olduklarını belirterek, “Bu sıkıntılı süreçte Belediyemizin envanterinde bulunan ihtiyaç sahipleri dışındaki koronavirüs mağdurlarına da destek oluyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hiçbir ihtiyaç sahibinin yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. İlk günden bu yana işbirliğimiz sürüyor, bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımıcısı Yahya Yıldız’ın da ilgili personel ile birlikte dağıtıma katıldığı gıda yardımı kolilerinin içinde şeker, pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna ve ayçicek yağı gibi ürünler bulunuyor.