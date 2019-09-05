Bornova’da 9 Eylül’e çifte kutlama

Bornova’da 9 Eylül coşkusu, 30 Ağustos’ta olduğu gibi iki gün üstüste yaşanacak. Kutlamaların adresi Bornova Cumhuriyet Meydanı ile Belkahve olacak. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm Bornovalıları İzmir Kurtuluş günü coşkusunu yaşamaya çağırdı.

İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül, Bornova’da iki özel etkinlik ile kutlanacak. Bornovalılar, 8 Eylül Pazar akşamı İş Bankası Viyadükleri altında buluşacak. Düzenlenecek fener alayı ile bando eşliğinde Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Cumhuriyet Meydanı’na geçilecek. Burada solistler Funda Öncü ve Levent Gündüz, Zafer Çebi Orkestrası ile birlikte bir konser verecek.

9 Eylül sabahı ise Ege Üniversitesi önündeki şehitlik önünde yapılacak resmi törenin ardından kutlamaların adresi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922 öncesi İzmir’e son kez bakarak; “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” dediği Belkahve olacak. Buradaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek etkinlikte Akapella Gramofon Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Halk oyunları, şiir dinletileri ve engelli çocukların gösterileri ise güne ayrı bir anlam katacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tüm Bornovalıları İzmir Kurtuluş günü coşkusunu yaşamaya çağırdı. Başkan İduğ, “Kurtuluş mücadelesini sonlandırdığımız bu özel günün yıldönümünde hep birlikte olalım. Bornovalılar olarak Büyük Önderimiz Atatürk’e ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize nasıl sahip çıktığımızı gösterelim” dedi.