Bornova’da akaryakıt istasyonu tepkisi: “Keşke Tunç Soyer burayı görseydi”

Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi 372 Sokakta akaryakıt istasyonu kurulmasına mahalle sakinleri ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tepki gösterdi. TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Keşke İZBB Başkanı Tunç Soyer burayı görseydi” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi'nde de tartışma konusu olan Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi 372 Sokakta akaryakıt istasyonu kurulmasına yönelik girişimlere karşı vatandaşların tepkisi sürüyor. Mahalle sakinleri, yapılması planlanan istasyon alanında bir araya gelerek TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu(İKK) ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasında konuşan TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “Mevcut planlarda burası kamu yararı üzerinden halkın kullanımına ya da sağlık için kullanılması gereken bir alandır. Buradaki plan değişikliği ile kamu yararına ayrılmış olan alanların ticari faaliyete konu edilmektedir. Burada kamu yararı değil kamu zararı gerçekleştiriliyor. Burada bir kamu yararı yoktur, kamu zararına yol açacak kararlar alan bütün kurumlara söylediğimiz gibi buradan da bir kez daha sesleniyorum. Bunu isterse merkezi yönetim isterse yerel yönetim alsın bile isteye bu kararların altına imza atan yöneticiler suçlu konumuna düşecektir. Keşke İZBB Başkanı Tunç Soyer burayı görseydi” dedi.

Davalar devam ediyor

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, “Hem mimarlar odamızın hem mahalle sakinlerinin bu alana ilişkin devam eden davaları var. En önemli soru buradaki kamu yararı nedir? Bunun bir ihtiyaç olduğu söyleniyor; ama çevrede bu kadar benzinlik varken ihtiyaç olmadığına eminiz. Ayrıca buranın yapılması için çevredeki pek yok yol kapanıyor. Bu değişiklikler de sadece benzinlik için. Kamuya ait alanın benzinlik için 400 metrekare küçültülmesi bile bizim için bir tepki sebebi aslında” dedi.

Kamu zararı çıkışı

Mahalle sakinleri adına basın açıklaması metnini okuyan Avukat Bülent Hekimoğlu ise “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yürürlükteki yönetmeliğini uygulamayarak, usul ve hukuka aykırı bir şekilde Bornova Kazımdirik Mahallesi 372 sokak 2 ada 20 parselde 21 sene önceye ait bir plan üzerinden, bölgedeki yoğun gelişimi eğitim kurumları, konutlar, 1500 kişilik kültür merkezi, kazıları devam eden Yassı Tepe Höyüğü yok sayarak, kişi lehine, kamu zararı yaratarak, imar değişikliği yaparak LPG Akaryakıt istasyonu açılmasına onay vermiştir. Bu projeye, İZBB’nin kendi bünyesindeki İZBB Çevre ve Sağlık Komisyonu 8/8 red oyu vermiştir. Meclis görüşmelerinde pek çok meclis üyesi konunun hukuka ve yönetmeliğe aykırılığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Bornova Belediyesi projenin gerçekleşmesi halinde yapılmakta olan 1500 kişilik kültür merkezine giden yolların kapanacak olmasına ve uygunsuzluklara itiraz etmiştir. Mimarlar Odası ve bölge halkı yapılan usulsüz ve hukuka aykırı yürütmeye dava açmıştır. Davalar devam etmektedir” dedi.

Eğitim alanlarına çok yakın

Mahalle sakinlerinin itiraz ve dayanaklarını da dile getiren Hekimoğlu, “Söz konusu alan mevcut imar planında konut ve park alanı olarak görülmektedir. Bölgede 1 kilometre içinde 3, 10 kilometre içinde 58 adet akaryakıt istasyonu vardır. İmar plan değişikliği için gerekli zorunluluk. Araçlar benzin ikaz ışığı yandıktan sonra 40 km gidebilmektedirler. 3194 sayılı İmar Kanunu Ek madde 8 de: ‘Plan değişiklikleri tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur’ der. Bu proje için İZBB, bölgenin Ege Üniversitesi eğitim alanı, 28 adet eğitim kurumu, ulaşım trafik yoğunluğu, bölgede inşaatı devam eden Bornova Belediyesi’ne ait 1500 kişilik kültür merkezi ve kazıları devam eden Yassı Tepe Höyüğü gibi akaryakıt projeleri için çok önemli ulaşımı ve yaşamı etkileyen gerçekleri kapsayan bir rapor olmaksızın başvuruyu kabul etmiştir. İZBB Akaryakıt/LPG/Servis İstasyonlarının Yer Seçimi ve İmar Planlarında Belirlemesine ilişkin Uyulacak ilke ve Esasların 10.maddesinde belirtildiği üzere ‘tesisin talep edilen parselin can güvenliği, trafik akışı, şehir estetiği açısından sakıncalı yerler ile toplu insan sirkülasyonunun yoğun olduğu sağlık, eğitim, dini tesis kullanış kararları bulunan alanlara en az 50 metre mesafe olmalıdır’ der. Söz konusu arsanın 19 metre kuzeyi Ege Üniversitesi eğitim alanı ve yurtlarıdır. 10 metre çaprazından itibaren etkileşim alanında 28 adet anaokulu ve eğitim kurumu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.