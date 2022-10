Bornova’da canlara özel ilgi

Bornova Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Büyükpark’ta açılan stantta sokak hayvanları için hazırlanan mamalar, çömlekler boyanarak yapılan su kapları ile ahşap beslenme kapları ve kedi kulübeleri hayvanseverlere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Aşılama ve kısırlaştırma başta can dostlarımız için her türlü hizmeti sunuyoruz” dedi

Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Büyükpark’ta açtığı standa, Bornova Belediyesi 3. Kitap Günleri’ndeki etkinliklere katılan kitapseverler de büyük ilgi gösterdi. Bornova Belediyesi’nin veterinerleri, sokak canlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bornovalılar çok hassas

Bornovalıların hayvan hakları konusunda çok hassas olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Biz de Bornova Belediyesi olarak sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli bütün önlemleri alma çabasındayız. Bu anlayışla, her türlü imkanın modern bir şekilde sunulduğu Can Dostları Yerleşkemizi yenileyerek hizmete açtık. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sokak canlarımızın cerrahi işlemlerini de daha modern olanaklarla yapıyoruz. Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. Onları korumak ve kollamak için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu mücadelemizde bizimle birlikte çalışan hayvanseverlerimizin katkısı çok büyük. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Yıl boyu etkinlikler

Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onları koruyup kollamaları konusunda bilinçlendirmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü öncesinde İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlköğretim okulu öğrencileri, ihtiyaç duyulan noktalara konulacak çömlek su kaplarını boyadı. Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu öğrencileri de Can Dostları Yerleşkesi’ni ziyaret ederek sokak hayvanlarını besleyip, verilen hizmetleri gördü. Bornova Belediyesi, yılın tamamında farkındalık yaratma çalışmalarına devam ediyor.