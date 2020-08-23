Bornova’da denetim

Koronavirüs salgını vaka sayısındaki yükselmenin ardından ülke genelinde tedbirler arttırılırken Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanvekili Göksel Ceviz ilçe merkezinde denetime çıkarak esnafı ve vatandaşları alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Hükümet Konağı önünde başlayan denetim kapsamında ziyaret edilen esnaftan sosyal mesafeye uymalarını, maske takmalarını ve hijyen önlemlerini dikkate almalarını isteyen Kaymakam Genel ve Başkanvekili Ceviz salgında 2’nci dalga tehlikesine dikkat çekti. Koronavirüs salgının sürdüğünü hatırlatan Kaymakam Fatih Genel, “Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Normalleşme sürecindeki gevşeme vaka sayılarının artmasına sebep oldu. Salgında 2’nci dalga ihtimali söz konusu. Sağlığımız için uzmanların uyarılarına kulak verelim. Önerilerin tümüne harfiyen uyalım.” dedi.

El birliği ile aşacağız

Bornova Belediyesi Başkanvekili Göksel Ceviz ise salgının ilk gününden bu yana iş birliği ve dayanışmayı kuvvetlendirecek adımlar atıldığını hatırlatarak, “Biz, Bornova olarak büyük bir aileyiz. Bu zor zamanları da vatandaşlarımızla el ele vererek aşacağız” dile konuştu.

Devam edecek

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de denetlemelere ara vermeden devam ediyor. Gün boyu süren denetlemeler kapsamında Abdi İpekçi, Burak Reis, Fatih ve Kamil Tunca Caddelerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyararak cezai işlem uyguladı.