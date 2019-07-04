Bornova'da doğalgazsız mahalle kalmayacak

Bornova'da iki aşamalı projeye göre; 2019 sonuna kadar 6 mahallenin doğalgaz bağlantısı yapılacak. Başkan İduğ, tamiratların belediye tarafından yapılacağını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Bornova'da 2020 yılına kadar doğalgazı olmayan mahalle kalmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya gelen Başkan İduğ, öngördükleri birlikte çalışma modelini anlattı. İki aşamalı projeye göre; 2019 sonuna kadar 6 mahallenin doğalgaz bağlantısı yapılacak. Doğalgaz aboneliği alan fakat bağlatmayanlara katkı sağlanacak. Tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra yollar Bornova Belediyesi tarafından hızla tamir edilecek. Bedelini İzmirgaz ödeyecek. İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Başkan İduğ'un sunduğu önerinin sadece Bornova değil, İzmir için çok güzel bir model olduğunu belirterek, hazırlanan protokole memnuniyetle imza atacaklarını söyledi.

2020'de hız kazanacak

İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, doğalgazın yurttaşların konforu için çok gerekli olduğunu vurgulayarak iki aşamalı bir çalışma modeli önerdi. İki kurumun aynı dili kullanması, daha hızlı çalışılması ve engellerin ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan İduğ, şöyle konuştu: "Projemiz iki aşamalı olacak. 2019 yılı sonuna kadar 5 ya da 6 mahallemizin doğalgaz bağlantısı yapılacak. 2020 yılında buna daha hız kazandıracağız. Bornova'da doğalgazı olmayan mahalle kalmayacak. Doğalgaz aboneliği alan fakat bağlatmayanlar için de katkıda bulunacağız. Dikkat çekmek istiyorum; İzmir'de 350 bin abone gazını bağlatmamış. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra yolların hızlı bir şekilde tamir edilmesi lazım ki halk memnun olsun. Bu konuda da İzmirgaz ile bir protokol imzalayacağız. Biz yolları yapacağız. İzmirgaz da bunun maliyetini karşılayacak. Bu çalışmanın diğer kurumlara yansımasını da çok arzu ediyorum. Çünkü TEDAŞ, Gediz Elektrik, Telekom, İZSU gibi kurumların yaptığı çalışmalar sonrasında da benzeri sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir koordinasyon kurulu oluşturarak Bornova Belediyesi ile bu kurumlar arasındaki iletişimi güçlendiren ve sorunları hızlı çözen bir yapı oluşturuyoruz. Bu modelin İzmir'in tamamına yayılması gerekiyor."

Temmuz ayı meclis toplantısında İzmirgaz ile yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak meclis üyelerini de bilgilendiren İduğ, Ümit Mahallesi'ndeki doğalgaz çalışmalarının başladığını anlattı.

İzmir için güzel bir model

İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise Başkan Mustafa İduğ'un çalışmasının sadece Bornova için değil, İzmir için çok güzel bir model olduğunu ortaya koydu. Bir belediye başkanının böylesi bir çalışma önermesinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Yetik, "Biz isteriz ki girdiğimiz yerde doğalgaz çalışmamızı yapıp çıkalım. Parça parça dönmek istemiyoruz. Bu nedenle bu çalışma şeklini gönülden destekliyoruz. Bornova Belediyesi bu işi başarırsa diğer ilçelere de yansıyacak" dedi.

Başkan İduğ'un doğalgazını bağlatmayan 350 bin abone ile ilgili konuya hakim olmasının da kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden İzmigaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, ortak çalışma teklifi için çok teşekkür etti. Hazırlanan protokole memnuniyetle imza atacaklarını söyledi.