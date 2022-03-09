Bornova’da dopdolu 8 Mart

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bornova’da birbirinden anlamlı etkinliklerle kutlandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tüm etkinlerde kadınların yanında yer aldı

Bornova’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde başladı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Kooperatifin Büyükpark’taki merkezinde kurulan Mutfak ve Dikiş-Nakış Atölyeleri’nin açılışını Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve üretici kadınlarla birlikte yaptı. Açılışın ardından yine Büyükpark’ta iki gün süreyle açık kalacak olan Bornova Belediyesi Kadın Emeği Pazarı’na geçildi. Başkan İduğ ve Kaymakam Genel stantları tek tek ziyaret edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği kadınlara kırmızı karanfil dağıttı.

Üreten kadınların yanındayız

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Daha fazla kadının üretimin içinde yer almasını istiyoruz. Bu amaçla da kadın kooperatifimize destek veriyoruz. Kadın ekonomik olarak daha bağımsız olduğunda şiddetin de önüne geçilecektir” diye konuştu. Bornova Kaymakamı Fatih Genel de, “Çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Kadın kooperatifinin tüm üyelerini kutluyorum. İyi uygulamaların örnek alınarak kadın üretiminin arttırılması ve kazanca dönüştürülmesi gerekiyor” dedi. Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Hürriyet Yıldız ise “Kadın olmazsa hayat olmaz, aile olmaz” diyerek tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un en büyük destekçileri olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Sahne kadınların

Bornova Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleriyle de dopdolu bir 8 Mart yaşattı. Çamdibi Kadın Danışma Merkezi Tiyatro Topluluğu üyesi kadınlar Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı oyunu, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin Çok Amaçlı Salonu’nda sahneledi. Kadınlar, yönetmenliğini Gülizar Taşkın’ın yaptığı oyunda hemcinslerine yapılan haksızlıkları tiyatro sahnesindeki başarılı performanslarıyla dile getirdi.

Günün son etkinliği ise Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleşti. Bornova Belediyesi’nin Kursiyer Kadınlar Korosu muhteşem bir konser ile müzik ziyafeti sundu. Şef Selda Kesgi yönetimindeki koro sanat müziğinin unutulmaz eserlerini başarıyla seslendirdi.

Başkan İduğ’dan teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hem tiyatro oyunu hem de konseri Bornovalı kadınlarla birlikte izledi. Oyunun yönetmeni Gülizar Taşkın ile Koro Şefi Selda Kesgi’ye çiçek vererek tüm emek verenlere teşekkür eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak her alanda kadınların yanlarında olduklarını belirtti.

Etkinlikler devam edecek

Bornova’da 8 Mart etkinlikleri bugün ve yarında devam edecek. ADD Bornova Şubesi ile CHP Bornova İlçe Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği “Kadın Özelinde Şiddet-Emek-Adalet” başlıklı panel bu akşam saat 18.30’da Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Çamdibi Kadın Danışma Merkezi’nden hizmet alan kadınların rol aldığı ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Kadınlık Bizde Kalsın’ isimli oyun ise 10 Mart Perşembe günü ise 19:30’da da Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nden sahnelenecek.