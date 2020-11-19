Bornova’da hedef 5 bin tablet

Bornova Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitim almak zorunda kalan ihtiyaç sahibi öğrenciler ve depremzede çocuklar için harekete geçti.

Dijital Sınıf projesi ile Bornovalı öğrencilerin eğitimlerine destek verirken, salgın döneminde de okulların uzaktan eğitime geçmesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları ve evlerini kaybeden depremzede çocuklar için tablet dağıtmaya hazırlanıyor. İş dünyasında gelen tablet bağışlarını dağıtmak üzere kabul ettiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Her tablet bir öğrenci demek. Hedefimiz iş dünyasından 5 bin adet tablet bağışı sağlamak”dedi. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Bornova Belediyesi, evinde tableti, bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilere tablet dağıtmak için iş dünyasından gelen bağışlara aracılık ediyor. Son olarak Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından bağışlanan 50 tableti Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ teslim aldı. Tablet bağışını ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Aktaş, Yönetim Kurulu Başkanı Güray Korun, Genel Sekreter Can İşbilen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sait Gürsöz tarafından dernek adına gerçekleştirildi.

Eğitime destek

Bornova’da 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 60 bin öğrenci bulunduğunu belirten Başkan Mustafa İduğ, “Bunlar arasında ihtiyaçlı olan evinde tablet ve bilgisayara erişim imkanı olmayan çok öğrenci var. Paydaşlarımız ve Sivil Toplum Örgütlerimizin desteği sayesinde bu çocuklarımızı tablet bilgisayar sahibi yapmaya çalışıyoruz. İş dünyasından 5 bin tablet bağışı hedefimiz var. Sizlere de yaptığınız bu örnek davranış için teşekkür ederiz”dedi. Bornova Belediyesi olarak eğitime önem verdiklerini de anlatan Başkan İduğ, “Bizim 5500 öğrenciye yüzyüze eğitim veren Belgem kurslarımız var. Fakat biz daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek adına 2019 yılı Ekim ayında Dijital Dershane projemizi başlattık. Bu proje 3700 saat ders anlatılan bir internet portalı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz projemiz şimdi örnek olmaya ve Türkiye’de başka belediyeler tarafından da uygulanmaya başladı”diye konuştu.

Teşekkür

Eğitimin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Aktaş, “Dernek olarak yaşadığımız bu zor günlerde özellikle çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Sorumluluğumuzun büyük olduğunun farkındayız. Bundan sonrada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizlerin çocukların eğitimi için yaptığınız çalışmalara teşekkür ederiz”dedi. ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray Korun ise Bornova Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettikleriniz belirterek, “Yaptığımız bağışların doğru bir şekilde kullanılması için emin ellere veriyoruz. Bu bizim için mutluluk verici. Devamını getirmek içinde elimizden geleni yapacağız. Örnek çalışmalar yapan Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz”diyerek düşüncelerini dile getirdi.