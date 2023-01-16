Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan

Bornova Belediyesi ‘Daha Yeşil Bornova’ yaratma hedefiyle imza attığı önemli çalışmalara 2022 yılında da aralıksız devam etti. İlçenin dört bir yanındaki parklar ve yeşil alanlar yenilenirken, kişi başına düşen yeşil alan Dünya Sağlık Örgütü standartlarının da üzerine çıkarılarak 14,1 metrekareye yükseltildi.

Bornova Belediyesi, 2022 yılında ilçenin farklı noktalarında bulunan yaklaşık 2 milyon metrekare alanı kapsayan 561 parkta hizmet verdi. Parkların, düzenli bakım onarım ve yenileme hizmetleri, gerçekleştirilirken, ilçeye 3 yeni park ve yeşil alan ile 10 ağaçlandırma sahası kazandırdı. 26 parkın yenileme ve revizyonu yapıldı. 6 parkın çocuk oyun alanı, kauçuk malzeme ile kaplandı. Bornova’nın 10 farklı noktasında toplam 19 bin metrekarelik alan ise ağaçlandırılarak, yeşil alana dönüştürüldü. Parklardaki yeşillendirme çalışmalarında daha az su tüketen bitkilerin ekimi yapıldı.

Çim yerine bitki

Yeşil alanların oluşturulması ve korunması sırasında çevreyle daha uyumlu olan ve su tüketimi az olan çiçek ve ağaçlar tercih ediliyor. Çim alanların azaltılmasının sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan İduğ, “Pınarbaşı’nda bulunan fidanlıkta bitki üretimi yaptık. Çim alanları azaltarak yerine ağaç dikmeye, kendi yetiştirdiğimiz lavanta, ateş dikeni, sarı papatya, Meksika petunyası, şimşir, kartopu, alev çalısı, taflan ve zakkum gibi iklimle uyumlu 29 bin adet bitkiyi ürettik. Ayrıca yine kendi yetiştirdiğimiz akasya, çınar, çınar yapraklı dut ağacı, süs eriği diktik” diye konuştu.

Kent mobilyaları da atölyeden

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parklarda kullanılan kent mobilyalarının da büyük bir bölümünü kendi imkanları ile üretmeye başladı. 2022 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde 124 adet kent mobilyası üretimi yapıldı. Park ve yeşil alanlardaki elektrik tesisatları, aydınlatma ve sıhhi tesisatların bakım ve onarımlarına da daha hızla müdahale edebilir hale getirildi.

Ayrıca 2022 yılında 262 kamu kurumuna destek verilirken, okul, cami gibi kamu kurumlara da park mobilyası, çocuk oyun grupları, ağaç budama gibi çeşitli yardımlarda bulunuldu. Bahçe düzenlemelerine katkı sağlandı.

Öz kaynakları kullanıyoruz

Bornovalıların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Her sorun ya da ihtiyacında Bornovalının yanında olmaya gayret ediyor, istedikleri çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Parklarımızda yaptığımız enerji hatları döşemesinden zemin ya da spor aletleri tadilatına, kent mobilyalarından bitki üretimine kadar bütün çalışmaları belediyemizin öz kaynakları ile gerçekleştiriyoruz” dedi.