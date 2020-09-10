Bornova’da kitap sürprizi

Bornova Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli yerlerine kitap bırakarak Bornovalıların Dünya Okuma Yazma Günü’nü kutladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Türkiye’de kişi başına yıllık 7.2 kitap okunduğuna işaret ederek, “Büyüyen, güçlenen, aydınlanan bir Türkiye için okuma kültürünün geliştirilmesi gerekiyor” diye konuştu. UNESCO tarafından 1967 yılında ilan edilen Dünya Okuma ve Yazma Günü kapsamında gerçekleştirilen kitap dağıtımında yerli ve yabancı yazarlar tarafından kaleme alınan yüzü aşkın seçkin eser Büyükpark, Küçükpark, Bornova Cumhuriyet Meydanı ve Bornova Metro İstasyonu gibi Bornovalıların kalabalık olduğu noktalarda vatandaşlarla buluşturuldu.

7’den 70’e çok sayıda Bornovalıya kitap hediye edildiğini ifade eden Başkan İduğ, halkçı belediyecilik anlayışı gereği kültürel faaliyetlere özellikle önem verdiklerini belirterek, vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok sorununa daha kolay çözüm bulunacağına dair görüşlerini paylaştı.

Okuma kültürünü geliştirmek için

Bornova Belediyesi’nin ‘bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma’ hedefiyle hareket ettiğinin altını çizen İduğ, “Büyük Atatürk, ‘İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ demişti. İşte yoksul bir çocuğun kitaplara ve bilgiye olan tutkusu bizlerin, milyonlarca insanın hayatını değiştirmiştir. Bu nedenle ülkemizde okuma kültürünün geliştirilmesiyle birlikte daha aydınlık yarınlara doğru kararlı adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. Dijital Sınıf fikrinin altında da, herkesin eğitime ve bilgiye erişim hakkını sağlama düşüncesi yatmaktadır. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.