Bornova’da metruk binalar yıkılıyor

Bornova Belediyesi, kamulaştırma işlemi tamamlanan ve 30 Ekim’de yaşanan İzmir depremi sonrası riski artan metruk binaları yıkıyor. Ergene Mahallesi 555 ve 523 sokaklar arasında kalan 1200 metrekarelik alanda bulunan 8 binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım alanını gezen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek yıkılan binalar yerine istedikleri yeşil alan taleplerini en kısa sürede değerlendireceklerini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından risk içeren 8 bina iş makineleri kullanarak yıkıldı. Yıkımlar sırasında Bornova Belediyesi’nin yeni aldığı ekskavatör adı verilen iş makinesi kullanıldı. Yıkımlar sırasında ortaya çıkan tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için ise sürekli tazyikli su sıkıldı. Bölgede çevre halkının da şikayetçi olduğu ve risk yaratan binalar için önce mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldı. Tanın yasal sürenin dolmasının ardından ise yıkılmaya başlandı. İlçede imar planlara uyumlu bir şekilde yeni yollar ve yeşil alanlar ortaya çıkarmak için çalıştıklarını da belirten Başkan Mustafa İduğ, “İmar planlarında göre kamulaştırma çalışmaları yaparak bu alanları vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getiriyor, Bornovamıza kazandırıyoruz” dedi. Bornova Belediyesi’nin yaptığı kamulaştırma çalışmaları sayesinde çevredeki sokakların genişlemesi sağlanacak. Ayrıca yıkımın tamamlanmasının ardından da alanın yeşil alan olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlayacak.