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Bornova’da öncelik kentsel dönüşüm

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 30 Ekim İzmir depreminin üzerinden iki yıl geçerken, yeni depremlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, depremin ardından Bornova Belediyesi olarak bütün güçleriyle vatandaşların yanında olduklarını hatırlatarak, olası depremlere hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini ve Kızılay Mahallesi’nin planlamasından başlayarak önemli adımlar attıklarını söyledi

Bornova’da öncelik kentsel dönüşüm
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:25

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, AFAD’ın Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu Deprem Simülasyon Tırı’nı Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte ziyaret ederek, deprem anındaki sarsıntıyı yaşatan simülasyona katıldı. Simülasyonun deprem gerçeğinin farkına varılması konusunda çok etkili olduğunu belirten Başkan İduğ, Bornova’da 2004 yılında meydana gelen depremde de büyük korku yaşandığını anlattı.

Risk hala çok büyük

Başkan İduğ, “99 depreminden sonra ailemin memleketi olan Yalova’da katıldığım kurtarma çalışmalarında binaların sağa-sola nasıl yattığını, yer seviyesinin altına nasıl indiğini görmüştüm. Bunları gördükten sonra, 2004 yılında yaşadığım 45-50 saniyelik deprem sırasında binamızın nasıl yıkılacağı gözümün önünden geçti. Hangi tarafa yıkılacağımızı düşünmeye çalıştım. Yalova depreminde yaşadıklarımızı Bornova’da 2004 yılında yaşayabilirdik. Bu büyük depremi 2020 yılında yaşadık. Risk hala çok büyük. Bence bu simülasyona tüm öğrencilerimizin katılması gerekir. AFAD'a simülasyon çalışması için teşekkür ederim” dedi.

Türkiye'nin sorunu kentsel dönüşüm

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Başkan İduğ, “2000 yılından önce yapılan binaların beton standardı c-14 ve c-16 idi. Bugünkünden çok daha düşük bir seviyedeydi. Zemin etüdü olmadan binalar yapılmıştı. 2000 yılından önce yapılan tüm binaların güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında kente kazandırılması gerekiyor. Özellikle Bayraklı ilçesini yoğun bir şekilde etkileyen 30 Ekim İzmir depreminden sonra yaptığımız çalışmaya göre ilçemizdeki 65 bin konutun içinde önemli ölçüde kötü durumda olan binalar var. Bu binaların kentsel dönüşüm anlayışı içinde iyileştirilmesi çok önemli” dedi. Başkan İduğ, 60-70 yıllık binaların bulunduğu Kızılay Mahallesi’nde büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasının planlamalarını tamamlayarak bu alanda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılar yeniden yapılmalı

İzmir kent merkezindeki 17 fay hattından bir tanesinin de Bornova’dan geçtiğini hatırlatan Bornova Kaymakamı Fatih Genel de, deprem yönetmeliğine uygun olmayan binaların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Genel, “Bu hem can güvenliği açısından hem de kentin güzelliği açısından gerekli” dedi.

Etiketler; #izmir #bornova #kentsel dönüşüm
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