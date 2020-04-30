Bornova’da  Sosyal Bilim  Kurulu  

Bornova Belediyesi, sosyolog, psikolog, biyolog, kimyagerler ve fizikçilerden oluşan Sosyal Bilim Kurulu kurdu. İhtiyaç, ihtiyaç sahibi, yoksullukla mücadele gibi kavramları yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirecek olan kurul, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını bilimsel veriler ışığında incelemek, yeni ihtiyaç tanımları ve çözümler üretmek için yola çıktı.

Koronavirüs salgını sürecinde belediyelerin sosyal desteklemelerinin öneminin daha da öne çıktığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Koronavirüs, yaşam tarzımız ve algılarımızı değiştirdi. Bu süreçte sosyal destekler ve yoksullukla mücadele konusuna yenilikçi bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Uzun süredir Bornovalılarla içiçe çalışmalar yürüten sosyolog kadromuz, Mevlana Toplum Bilim Merkezimizdeki bilim insanlarımızla birlikte bu bakış açısını yeniden ele alıyor. Yaklaşımı sadece sosyal yardım gönderme perspektifinden çıkartıp, iş bulma, meslek edinme ya da çalışmanın önündeki engelleri kaldırma gibi daha sürdürülebilir noktaya getirecek” dedi.



Proaktif yönetim anlayışı

Sosyal belediyecilik anlayışının ekonomik yetersizlikler zemininden çıkartılarak daha kapsayıcı ve kucaklayıcı olması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, “Belli yaş ve risk grubundaki insanlar ekonomik olarak iyi durumda olsalar da ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapamadı ya da almak istediği ürünü bulamadı. Biz bu süreçte hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız düzenlemelerle Bornovalının yanında olduk. Ayrıca üretim gücümüzü de gördük. Bilim insanlarımızn katkısıyla dezenfektan, kolonya, tekstil mühendislerimiz ve atölyemizle maske ürettik. Her alanda tüm çalışanlarımız seferber oldu, dezenfektan tünelinden siperliğe kadar pek çok ürünü kendi bünyemizde üreterek başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli gruplara yardım ettik. Oluşturduğumuz Sosyal Bilim Kurulu ile bu işleri yaşanan olaydan sonra çözüm üreten reaktif anlayış yerine olumsuz durumun oluşmasını engelleyen proaktif bir yaklaşıma çekeceğiz” dedi.

