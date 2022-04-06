BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
0
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0

Bornova’da tarıma tam destek

Yerelde kalkınma hedefiyle tarıma destek olan Bornova Belediyesi, verdiği eğitimlerle üreticileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerel üreticilere hem teorik hem uygulamalı budama, aşılama ve ilaçlama eğitimi verildi

Bornova’da tarıma tam destek
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:13

Tarımda marka kent olmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, yerel üreticileri bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerine budama, ilaçlama ve aşılama eğitimleri ile devam etti. Kırsal mahallelerde üretim kalitesini arttırmak amacıyla Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde ağaç budama ve aşılama eğitimi gerçekleştirdi.

İki gün süren ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz, üreticilere, zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarında budama,  aşılama ve ilaçlamanın nasıl yapılacağını anlattı. Teorik eğitimin ardından Eğridere Mahallesi’nde aşılamanın nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Yoğun ilgi gören eğitimde üreticiler yabani ağaçlara armut aşısı yapmayı öğrendi.

Her alanda eğitim

Tarım alanında düzenlenen eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tarımsal üretimin sürmesi ve güçlenmesi için çalışmalarımıza ve üreticiye verdiğimiz desteğe hız kesmeden devam ediyoruz. Verdiğimiz bu eğitimlerle çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda eğitim vererek kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

Etiketler; #izmir #bornova #tarım #tarım destek
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak
Sonraki Haber
Başkan Batur: Vaatlerimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik
İzmir'de tepkilere neden olan görüntü ile ilgili karar çıktı!
İzmir'de tepkilere neden olan görüntü ile ilgili karar çıktı!
0
Başkan Batur: Vaatlerimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik
Başkan Batur: Vaatlerimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik
0
İzmir Büyükşehir 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak
İzmir Büyükşehir 600 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak
0
Karşıyaka'da çocuk festivali başlıyor
Karşıyaka'da çocuk festivali başlıyor
0
İzmir'de 20 yıl önce kaçırılan market işletmecisi için özel ekip kuruldu
İzmir'de 20 yıl önce kaçırılan market işletmecisi için özel ekip kuruldu
0
İzmir'deki bu yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi!
İzmir'deki bu yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.