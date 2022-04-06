Bornova’da tarıma tam destek

Yerelde kalkınma hedefiyle tarıma destek olan Bornova Belediyesi, verdiği eğitimlerle üreticileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerel üreticilere hem teorik hem uygulamalı budama, aşılama ve ilaçlama eğitimi verildi

Tarımda marka kent olmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, yerel üreticileri bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerine budama, ilaçlama ve aşılama eğitimleri ile devam etti. Kırsal mahallelerde üretim kalitesini arttırmak amacıyla Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde ağaç budama ve aşılama eğitimi gerçekleştirdi.

İki gün süren ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz, üreticilere, zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarında budama, aşılama ve ilaçlamanın nasıl yapılacağını anlattı. Teorik eğitimin ardından Eğridere Mahallesi’nde aşılamanın nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Yoğun ilgi gören eğitimde üreticiler yabani ağaçlara armut aşısı yapmayı öğrendi.

Her alanda eğitim

Tarım alanında düzenlenen eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tarımsal üretimin sürmesi ve güçlenmesi için çalışmalarımıza ve üreticiye verdiğimiz desteğe hız kesmeden devam ediyoruz. Verdiğimiz bu eğitimlerle çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda eğitim vererek kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz’’ diye konuştu.