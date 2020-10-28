Bornova’da tedbirli kutlama

Cumhuriyetin ilanının 97. Yılı Bornova’da coşkuyla kutluyor. Dün sabah Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, bugün akşam saat 19.23’de gerçekleştirilecek Fener Alayı ile tamamlanacak

Bornova’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda saat 13.00’de yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Bu törenin ardından Bornova protokolü 13.30’da Işıkkent Şehitliği’ni ziyaret etti. Bornova Belediyesi’nin kutlamaları ise bugün gerçekleştirilecek. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan tebrik töreni hava koşulları olumsuz olursa Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ne alınacak. Bornova Belediye Bandosu ve Anons Aracı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Bornovalılara yaşatmak için sokaklarda olacak. Saat 14.00’de Çamdibi’nde, 16.00’da ise Pınarbaşı’nda vatandaşların bayramı kutlanacak.

Miniklerden on-line konser

Coşku akşam saatlerinde de devam edecek. Bornova Belediyesi’nin İnci Vakfı ile birlikte Naldöken’deki dezavantajlı ailelerinin çocuklarından kurduğu Çocuk Orkestrası’nın vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri saat 17.00’de on-line olarak yayınlanacak. Bornovalı çocuklar Atatürk ve Cumhuriyet şarkılarını coşkuyla haykıracak.

Fener Alayı saat 19.23’te

Saat 19.23’te ise Fener Alayı gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgınına karşı önlem amacı ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı kortej, Özkanlar’dan başlayıp Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Bornovalılar Mustafa Kemal Caddesi boyunca gerçekleşecek korteje ellerindeki Ayyıldızlı bayraklar ile evlerinin balkonlarından eşlik edecek.