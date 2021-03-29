Bornova’da yatırımdan taviz yok

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandemi koşullarında geçen ve büyük yıkıma yol açan depreminin yaşandığı 2020 yılında azalan gelirlere rağmen fizik yatırımlardan taviz vermedi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzlara rağmen fiziki yatırımlardan taviz vermediklerini söyledi. Koronavirüs salgını ve deprem nedeniyle sosyal yardımlara önemli bir bütçe ayırdıklarını belirten Başkan İduğ, “Bu dönemde gelirlerimiz azaldı ama bütçe disipliniz sayesinde yatırımlarımızı da yaptık. Başta ek hizmet binamız olmak üzere pek çok tesisimizi ciddi bakım ve onarım çalışmaları ile daha işlevsel hale getirdik. Yusuf Tırpancı Sahamızı profesyonel lig maçlarına ve sahipliği yapacak bir hale getirdik. Çamdibi’nde projelendirdiğimiz yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başladık. Beton santralimizi kurup, 60 kilometreyi aşkın yol ve tretuvar çalışması yaptık. Can dostlarımızı unutmadık, yeni ve modern barınaklar yaptık. Yine geride bıraktığımız yıl içinde 10 milyon TL’yi aşan kamulaştırma yaptık. Bornova’yı büyütme yolunda fiziki yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

Neler Yapıldı?

Ek hizmet binaları

Bornova Belediyesi ilk olarak dağınık olan birimleri bir araya getirdi. Ana hizmet binasının hem yanı başında kiralanan Telekom Binası, tamamen yenilerek pek çok müdürlük buraya taşındı. İlgili personel vatandaşa daha çağdaş koşullarda daha iyi ve hızlı hizmet vermeye başladı. “Kampüs Bornova” hedefiyle satın alınan eski banka binası ile ilçe merkezindeki dershane binasının yenileme projeleri de hazırlandı.

Şantiyeler yenilendi

Yeni hizmet binalarıyla birlikte şantiyelerde işler hale getirildi. Temizlik İşleri Şantiyesi’ne Atık Transfer İstasyonu kuruldu ve iki katlı yeni idari işler binası yapıldı. Fen İşleri Şantiyesi’ndeki Beton Santrali tekrar işler hale getirilirken Asfalt Plenti kurma çalışmaları başladı. Aynı bölgede bir depo yapımının çalışmaları sürüyor.

Daha konforlu yollar

Bornova Belediyesi 2020 yılında ilçenin dört bir yanındaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına 6.5 milyon tl’yi aşkın bütçe ayırdı. Bir yıl içinde toplam 60 kilometre yol ve tretuvar imalatı yapıldı.

Spor tesislerine yatırım

Spor alanında da önemli fiziki yatırımlar yapıldı. Bölgesel amatör lig maçlarına ev sahipliği yapan Yusuf Tırpancı Sahası tribünlerinin tamamı kapalı hale getirildi. Tüm koltuklar ve yedek kulübeleri yenilendi. Konteyner soyunma odalarının yerine tribün altlarına yeni soyunma odaları yapıldı. Çamdibi’nde projelendirilen yarı olimpik havuzun temeli atıldı. Tesisin 1 yıl içinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

Tesisler artık daha işlevsel

Kültür merkezlerinin daha işlevsel kullanılması amacıyla yenileme çalışmaları yapıldı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi yapılan düzenlemelerle Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’ne dönüştürüldü. Serintepe Parkı içindeki atıl bina yenilenerek kadın kooperatifinin kullanacağı şekilde içinde kafeterya ve pilates salonu olan bir mekan haline getirildi. Başta Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’ndeki nikah salonu olmak üzere pek çok tesisteki kullanılmayan alanların spor salonu olması için çalışmalara başlandı. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi yenilendi.

Can dostlarına da yatırım

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki yetersiz ve hijyen koşullarına uygun olmayan eski barınak yıkılarak 20 padoklu yeni açık ve kapalı alanları olan yeni padoklar yapıldı.

Yeni projeler sırada

İçinde fitness salonu ile çocuk oyun ve aktivite merkezinin de yer alacağı Naldöken Pazaryeri’nin projesi ve ihale süreci tamamlanırken, Kazım Dirik Mahallesi’nde yüklenici firma tarafından 2018 yılında inşaatı duran yatırım, ihtiyaç dahilinde yeniden değerlendirilerek Kongre Merkezi olarak revize edildi ve ilgili firmayla uzlaşma sağlandı.