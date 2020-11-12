Bornova’dan sıcak destek

Daha yeşil bir Bornova için ilçenin dört bir yanını ağaçlandıran Bornova Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kurumuş ve tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için yapılan çalışmalardan elde edilen atıklar dar gelirli vatandaşların kullanımı için oduna dönüştürülüyor. Yapılan çalışma kapsamında 3 ay boyunca toplam 100 ton yakacak odun dağıtılması planlanıyor. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan budama sonunda çıkan dal ve yapraklar boyutlarına göre sınıflandırılıyor. Ardından kalın dallar ihtiyaç sahibi Bornovalılara kışlık yakacak olarak ulaştırılmak üzere ayrılırken, ince dallar ise torf makinesinde işlendikten sonra gübre haline getiriliyor.

Sosyal amaçlı bir proje

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ağaçların bakımına yönelik gerçekleştirilen çalışmanın sosyal amaçlı bir projeye dönüştüğünü belirterek, “Budanan dalları ve ömrünü tamamlamış ağaçları değerlendirdiğimiz bu çalışma ile soğuk kış günlerinde çok sayıda dar gelirli ailenin yakacak ihtiyacını karşılayacağız”dedi.