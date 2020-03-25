Bornova’dan sipariş hattı

Bornova Belediyesi koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında telefon aracılığı ile verilen hizmetlerini arttırdı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, görev ve sorumluluklarını vatandaşların sağlığını tehlikeye atmadan yerine getirme gayreti içinde olduklarını belirterek, “Amacımız sürece özel olarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan hizmet ve bilgi vermek, istek ve taleplerini karşılamak” dedi.

Spariş hattı

Bornova Belediyesi’nin 0 232 999 19 19 numaralı çağrı merkezi, 0232 999 29 29 numaralı santrali ve 0 530 214 50 35 numaralı watsapp hattına ek olarak, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye başlayan 0530 398 53 92 numaralı sipariş hattı da bulunuyor. Ayrıca; Sağlık İşleri Müdürlüğü 0232 999 29 29 numaralı santral hattı dahili 5503 ve 5504, Zabıta Müdürlüğü 0 505 312 94 39, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise 0 530 155 57 63 numaralı telefonlar üzerinden vatandaşların talep ve şikayetlerini almaya devam ediyor.



