Bornovalı kadınlar kışa hazırlanıyor

Bornovalı kadınlar, mutfaklarını Bornova Belediyesi’nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği kursta aldıkları bilgilerle kışa hazırlayacak.

Sofralarında doğal ürünleri tercih eden ev kadınları, Evka-3’teki Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen kursta; turşu, reçel, marmelat ve komposto yapmanın inceliklerini öğrendi.

Hem doğal ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlendirme, hem de ev ekonomisine katkı sağlanılması amacıyla düzenlenen kursta, gıda kaybı ve israfın azalması, akıllı alışveriş yöntemleri, gıda etiketlerinin okur yazarlığı ve evsel organik atıklardan kompos gübre üretimi gibi konularda da bilgi verildi.

3 gün süren kursa katılan kadınlar, emek veren kurumlara teşekkür etti.