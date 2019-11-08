Bornovalı öğrencilere iki fırsat birden

Bornova Belediyesi'nin 'Dijital Sınıf' ve 'Altın Bilezik' projeleri 'En İyi Vizyon Projesi' ödülüne layık bulundu. Projeler ortaöğretim eğitiminde fırsat eşitliği, üniversiteli öğrencilere de iş ve aş sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 6. kez düzenlenen Su ve Çevre Konferansı Ödülleri'nde Bornova Belediyesi'ne iki ödül birden verildi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un akademisyen ve iş adamı kimliği ile ortaya koyduğu iki vizyon proje; "Dijital Sınıf" ve "Altın Bilezik", En İyi Vizyon Projesi ödülüne layık görüldü. Eğitim alanındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak Dijital Sınıf ve istihdama katkı sağlayacak Altın Bilezik projeleri ile Dijital Belediyecilik ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde kazanılan ödülü, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ aldı.

Dershane olanağı

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, detaylarını anlattığı Dijital Sınıf ile eğitimdeki eşitsizliğin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden İduğ, "Ülkemizde engelli vatandaşların nüfusa oranı yüzde 12.5'u buluyor. Bu oran içinde kalan gençlerimiz ve çocuklarımız dershaneye gidemiyor. Biz bu proje sayesinde dershaneyi onların evine götürüyoruz. Ücretsiz yararlanılacak sistemle eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz" dedi.

Üniversiteli gençler için

Altın Bilezik Projesi'nin en önemli hedef kitlesinin ise üniversite öğrencilerini olduğuna belirten Başkan Mustafa İduğ, şu bilgiyi verdi: "Gençlerimiz mezun olduktan sonra elindeki diploma ile iş aramaya başlıyor. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Önemli olan eğitim devam ederken iş hayatına girmek. Ancak bu şekilde rakiplerin önüne geçilebilir. Projeyle iş arayanlarla işçi arayanları, Türkiye'de ilk kez kullanılacak bir yazılımla işverenin talepleri ve iş arayanın özelliklerine göre bir filtreleme yaparak biraraya getireceğiz."

Meslek sahibi yapıyor

Türkiye'de ilk kez uygun aday eşleştirmesi yapacak yazılım üzerinden yürütülecek Altın Bilezik Proje kapsamında, sanayi siteleri, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarla da işbirliği yapılarak, özellikle ara eleman yetiştirmek üzere meslek kursları açılacak. Kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaşatmak için usta-çırak sistemi yeniden canlandırılacak.

Türkiye'de bir belediyenin kariyer.net ile ortak çalışacağı ilk proje olan Altın Bilezik'te; İZTO, EBSO, EGİAD, İTB ve EGOD gibi kurumlar Bornova Belediyesi'nin en önemli paydaşları olarak ilk kez bir araya gelecek.

Okul bitmeden

Proje kapsamında kurulacak Üniversite Kariyer Merkezi ile öğrenciler okulları bitmeden iş yaşamına hazırlanacak. KOSGEB işbirliğinde vizyon projeleri olan genç girişimcilere destek verilecek. Projenin web sitesi üzerinden Türkiye ilk kez on-line iş görüşmeleri yapılacak. Destek ve watsapp hattı, cv doldurma ve iş görüşmelerinde neler dikkat edilmesi gerektiğini anlatan eğitim videoları, tanınmış insan kaynakları uzmanları yapılacak söyleşiler, çalışmaların daha da hızlı yürütülmesini sağlayacak.

Uzaktan eğitim başlıyor

Bornova Belediyesi, Dijital Sınıf ile eğitim alanında bir ilki gerçekleştiriyor. Kurulduğu 2003 yılından bugüne binlerce öğrenciye hizmet veren Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BELGEM), uzaktan eğitim dönemine geçiliyor. Dijital Sınıf'tan Bornova'da oturan ve Bornova'da eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisi yararlanacak. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine diledikleri zaman alabilecekleri videolu eğitim imkanı sunulacak.

Dersler cep telefonunda

LGS hazırlanan 8. sınıf ve SYS ile AYS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerine özel canlı yayınlar olacak. Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Dijita Sınıfa bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saati ulaşabilecek. Dersleri izleyebilecek, alıştırma sorularını indirip çözebilecek. Destekleyici bir eğitim modeli olan sistemde, deneme sınavları da yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu içeriklerin yer alacağı Proje ile dershane hizmeti, engelli öğrencilerin evlerine götürülmüş olacak. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan toplam 3 bin 700 saatlik eğitim videosu, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline de çevrilecek.