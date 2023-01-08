Bornovalılara yabancı dilde pratik yapma imkanı

Bornova Belediyesi, düzenlediği özel atölyelerle Bornovalılara hem İngilizce ve Almanca pratik yapabilme hem de yoga- meditasyon ile rahatlama imkanı sunuyor. Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi ve Pi Gençlik Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen atölyeler Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle Bornovalıları bir araya getiriyor

Atölyeler kapsamında hazırlanan programlarda Avrupa Birliği Avrupa Dayanışma Programında gönüllü olarak Türkiye'ye gelen 18-30 yaş arası Avrupalı gençler, belediye bünyesindeki sosyal kültürel faaliyetlere katılarak sahip oldukları bilgi deneyim ve becerilerini katılımcılarla paylaşıyor. Her ay gerçekleşen atölye çalışmaları ile de yabancı dillerini geliştirmek isteyenlerle buluşarak onlara pratik yapma imkanı sunuyor.

İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü

İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü'n de yapılan çalışmalarda yabancı dili günlük hayatında pratik olarak uygulama fırsatı yakalayamayan kişilere yönelik olarak konuşma pratiği atölyeleri düzenleniyor. Almanca ve İngilizce'yi A2/B1 düzeyde bilenlerin dil becerilerini geliştirmesi ve konuşma pratiği yapması için hazırlanan konuşma kulüpleri Bornova Merkez'de bulunan Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İngilizce Konuşma Kulübü her Perşembe olmak üzere 5-12-26 Ocak 2023 tarihlerinde saat 18:00'de gerçekleşecek. Almanca Konuşma Kulübü ise her Salı 3-10-17 ve 31 Ocak saat 18:00'de yapılacak. Yabancı dil kulüplerinden faydalanmak isteyenler 0 232 999 29 29 numaralı hattan dahili 5833- 5806'yı arayarak bilgi alabilir.

Yoga ve Meditasyon Atölyesi

İş stresi ve hareketsiz yaşamdan muzdarip olanlar için, hem bedeni hem zihni rahatlatmak amacıyla düzenlenen yoga ve meditasyon atölyeleri Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi içinde yer alan spor salonunda gerçekleşiyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyeler ise 2-9-16 ve 23 Ocak tarihlerinde saat 09:30'da başlayacak. Meditasyon'a katılmak isteyen Bornovalılar bilgi almak için 0 232 999 29 29 numaralı hattan dahili 3904 ve 3910'u ya da 05342760312'yi arayabilir.

STK'lar ile işbirliği

STK Yerleşkesi ile sivil toplum kuruluşları ve belediye arasında güçlü bir iletişim ağı kurduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, STK'larla yapılan iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi olarak ülkemizin gelişmesine katkı koyan STK'larımızla her zaman el ele olduk. İlçemizin gelişmesi için kurumlar arası işbirliğine önem vererek Bornovalıların yararına olacak projelerde onlarla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pi Gençlik Derneği ile hazırladığımız bu proje ile de özellikle gençlerimizin daha donanımlı ve bilgili bireyler olması için adım atmış oluyoruz"dedi.