Bornova’ya çok yakıştı

Bornova Belediyesi sanata ve kent kültürüne verdiği değeri, bu yıl içerisinde Bornova Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen “Atatürk Anıtı” ve “Meçhul Kadın Anıtı” isimli eserler ile gösterdi.

10 Kasım’da Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan kaideye yerleştirilen Atatürk Anıtı ve katledilen kadınların anısına hazırlanan Meçhul Kadın Anıtı’nın yapımına imza atan dünyaca ünlü Azeri heykeltıraş ve ressam Senan Eynullayev, daha önce pek çok kez ziyaret ettiği Bornova’ya katkı sunma fırsatı yakaladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Gerçek bir sanatsever

Eynullayev, “Büyük Atatürk’ümüzün heykelini yapmaktan kıvanç duydum. O bütün Türklerin atası” diye konuştu. Desteklerinden ötürü Başkan İduğ’a teşekkür eden Eynullayev, “Mustafa Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir sanatsever. Çok güzel işlere vesile oluyor” diye konuştu. Başkan İduğ ise, “Türk milletinin kalbinde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını böylesine büyük bir eserle yaşatmak istedik. Değerli sanatçımız Senan Eynullayev’e Bornova halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.



