Bornova’ya 'hurda araç anjiyosu'

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, hem trafikte sorun yaratan, hem de görüntü kirliliğine neden olan hurda araçların Eylül ayına kadar kaldırılacağını söyledi. Divan Başkanı olarak katıldığı Bornova “2. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Genel Kurulu’nada konuşan Başkan İduğ, “Yapacağımız çalışmanın adını ‘Anjiyo Projesi’ koyduk. Hurda araçlar ve sağlı sollu park eden araçlar, özellikle sanayi sitelerinde yolları tamamen tıkamış durumda. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz” dedi.

Bornova 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Genel Kurulu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un katılımı ile yapıldı.

İduğ, bizim için bir şans

Mustafa İduğ’un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Erol Çamkıran, en büyük sorunlarının hurda araçlar ve düzensiz park eden araçlar olduğunu belirterek, “Mustafa İduğ’un Bornova Belediye Başkanı olması bizim için bir şans. O, içimizden biri. Sorunlarımızın daha çabuk ve kolay çözüleceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

İlk gündem maddesi

Göreve gelir gelmez Sanayi Sitelerinin Başkanlar Kurulu’nu kurduklarını, bu kurul sayesinde sorunların daha hızlı çözüleceğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Birinci gündem maddemiz ise hurda araçlar. Biz bu araçların kaldırılması ile ilgili yapacağımız çalışmanın adını ‘Anjiyo Projesi’ koyduk. Hurda araçlar ve sağlı sollu park eden araçlar yolları tamamen tıkamış. Müşteri nasıl gelsin buraya. O zaman nasıl iş yapacaksınız. O yüzden önce bizim damarları açmamız gerekiyor. İlçe Belediyesi olarak bizim araç çekme yetkimiz yok ama gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Ana yol üzerindekileri Büyükşehir Belediyesi kaldıracak. Bu sorunu yasal yollarla çözüyoruz. Çalıntı araçları motor ve plaka numarası ile emniyete bildiriyoruz. Yakalaması varsa onlar zaten çekiyor. Eğer yakalaması yoksa yazı yazıp, fotoğrafını çekerek bir ay süre vereceğiz. Almazlarsa Biz Pınarbaşı’ndaki 8 dönümlük alanımıza götüreceğiz. Amacımız Eylül sonuna kadar tüm Bornova’daki hurda araçları kaldırmak” dedi.

Sanayilerin taşınması gündemde yok

Genel kurula katılan esnafı, sanayi sitelerinin taşınıp taşınmayacağı konusunda da bilgilendiren Başkan İduğ şöyle konuştu: “Sanayinin taşınması konuşuluyor ama şu anda bunun hiçbir şekilde uygulaması mümkün değil. Çünkü buradaki dükkan sayısı çok fazla. Şu an için buradaki esnafın beklentisini karşılayacak bir alan ya da proje yok. Küçük dükkânlar bize yetmez. Artık en az 300-400 metrekarelik dükkanlarda olmamız ve buraları zemin altı, zemin ve 1. kat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten hem 2. Sanayi Sitesi hem de 3. Sanayi Sitesi’nin kaldırılması ya da yeni imar alanı düzenlemesi yapılması ile ilgili olarak Belediyemize gelen bir bilgi ve başvuru yok. Unutmayalım ki; burası altın kadar, hem de Cumhuriyet Altını kadar değerli bir bölge.”