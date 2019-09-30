Borsacılar gönüllerince eğlendi

İzmir Ticaret Borsası, çalışanları ve aileleri için her yıl düzenlediği Geleneksel Aile Günü organizasyonunun altıncısını gerçekleştirdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi günü Çeşme'de gerçekleştirilen ve Borsa yöneticileri ile çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte tüm gün süren eğlenceli aktiviteler ve aile olimpiyatları düzenlendi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü "Aile günümüz; 128 yıllık geçmişiyle köklü bir kuruluş olan ve geleneklerine büyük önem veren Borsamızda, çalışanlarımız arasında kurumsal aidiyeti güçlendirmek adına oldukça önem teşkil ediyor. Bu amaç doğrultusunda düzenlediğimiz etkinlikler birçok Oda/Borsa için de örnek uygulama oldu. Özellikle, hizmet kuruluşlarında en kıymetli sermayenin insan kaynağı olduğunun farkındayız. Aile Günü etkinliğimiz yaşantımıza güzel anılar eklemek, birbirimizi iş haricindeki bir ortamda yeniden keşfetmek, ailelerimizin ve çocuklarımızın kaynaşması, yaşam stresinden uzaklaşmak ve motivasyonumuzu artırmak adına çok önemli katkılar sağlıyor. Yönetim Kurulumuza bize sağladıkları bu imkân için, çalışanlarımıza da katılımları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Eğlenceli bir gün

Daha sonra katılımcılar tarafından oluşturulan takımlar ve bireysel oyunların yer aldığı Borsa Survivor, saha ve bilgi yarışmaları ile tavla turnuvası düzenlendi. Tavla Turnuvasında Hakan Alhan, Borsa Survivor büyükler kategorisinde Yıldızlar Grubu, çocuklar kategorisinde Fortnite Grubu, masa langırtında Tescil Gücü ve şarkı bilgi yarışmasında ise şampiyonluğu Şazam takımı elde etti. Tüm gün süren eğlenceli aktivitelerin sonucunda turnuvaları kazananlara İzmir Ticaret Borsası yöneticileri tarafından madalya takdimi yapıldı. Etkinliğin sonunda İzmir Ticaret Borsası ailesi, günün anısına toplu fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.