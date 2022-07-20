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Boş alkol şişelerini doldurup, gerçek içki gibi satmaya çalıştılar!

İzmir'de boş alkol şişelerini toplayıp, merdiven altı içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfe ile eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyon düzenlendi; 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Boş alkol şişelerini doldurup, gerçek içki gibi satmaya çalıştılar!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş alkol şişelerini toplayıp, merdiven altı içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfe ile eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka Bornova ilçelerinde 13 ev, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakaya eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 130 litre rakı, 40 litre votka, ayrıca farklı türlerde 193 litresi damacanalarda, 505 adedi ise şişelenmiş sahte içki, 582 litre etil alkol, 20 bin 782 taklit bandrol-etiket, 10 bin 783 boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı, 5 plastik tank, gümrük kaçağı 115 paket puro, 17 paket sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, 1366 içki yapımında kullanılan aroma, 179 sahte cinsel içerikli ürün, 4 huni ile birlikte 4 alkolmetre, 15 gram esrar ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ünün mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sahte alkol #sahte içki #sahte rakı
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