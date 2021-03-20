TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
0
YEMEKLERİ GÜNLÜK YAPIN ÇÜNKÜ...
YEMEKLERİ GÜNLÜK YAPIN ÇÜNKÜ...
0
KALBİNİZİN ÇALIŞTIĞINI HİSSEDİYORSANIZ...
KALBİNİZİN ÇALIŞTIĞINI HİSSEDİYORSANIZ...
0
SEREN SERENGİL'E HAPİS İSTEMİ
SEREN SERENGİL'E HAPİS İSTEMİ
0

Boşanma aşamasındaki erkek yine dehşet saçtı: 3 ölü!

İzmir'in Bayındır ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi basan Hüsnü T. (31), iki çocuğunun gözü önünde eşi Serap T.'yi (29), kayınvalidesi Serpil Palalı'yı (47) ve silah sesi üzerine yardıma gelen komşuları Hamza Kuzucuk'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Boşanma aşamasındaki erkek yine dehşet saçtı: 3 ölü!
20 Mart 2021 Cumartesi 08:53

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelerek eşi Serap T. ile tartışmaya başladı. Hüsnü T., yanında getirdiği av tüfeğiyle iki çocuğunun gözü önünde önce eşi Serap T.'ye, ardından araya girmeye çalışan kayınvalidesi Serpil Palalı'ya ateş açtı. Olay sonrası dışarıya çıkan Hüsnü T., silah sesleri üzerine eve doğru gelen komşusu Hamza Kuzucuk'a da ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- kızın yaşamını yitirdiği belirlerdi. Hamza Kuzucuk da kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne Serpil Palalı, kızı Serap T. ve komşuları Hamza Kuzucuk’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

3 kişiyi öldürüp, olay yerinden kaçan Hüsnü T. ise polis ekiplerince, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı.

CİNAYET ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet zanlısı Hüsnü T.’nin olaydan bir saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde 'Azrail'in bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına "Az işim var, seni unuttum zannetme" notunu düştüğü görüldü. Ayrıca, cinayet zanlısının 1 gün önce de çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "Siz benim tek gerçeğimsiniz, bunu sakın unutmayın" ifadesine yer verdiği görüldü.

'AMCA YARDIM ET ANNEMİ VURDULAR'

Hüsnü T.'nin küçük çocuğunun olayın ardından Hamza Kuzucuk'a yardım için geldiğini belirten Kuzucuk'un kayınbiraderi Özcan Özen, "Boşanma aşamasında olan eşi, eve geliyor ve anne- kızı öldürüyor. Ondan sonra ölen kadının küçük çocuğu Hamza abiye geliyor, 'Amca yardım et annemi vurdular' diyor. Hamza da ayırma amaçlı gittiği için kapıdan çıkar çıkmaz, cinayet zanlısının elini tutuyor ve daha sonra zanlı ona da ateş ediyor. Ben de seslere çıktım geldim, olayı öğrenmek amaçlı geldim. Evde iki tane çocuk var, ufak bir tanesi 1 buçuk- 2 yaşlarında biri de 11- 12 yaşlarında. Çocuklarının gözü önünde vuruyor" dedi.

'KAPIDAN ÇIKAR ÇIKMAZ BABAMA SIKTI'

Yaşamını yitiren Hamza Kuzucuk'un kızı Melda Kuzucuk ise "Biz yemek yiyorduk, sonra kız geldi. 'Babam annemi ve nenemi vurdu' dedi. Sonra zaten babam hemen dışarıya çıktı. Kapıdan çıkar çıkmaz babama sıktı, biz silah sesini duyup çıktık. Annemin kucağında babam yatıyordu. Sonra amcamlara haber verdik" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır #kadın şiddet #cinayet #kadın öldürme
Önceki Haber
Göztepeli oyuncu Milli Takıma seçildi
Sonraki Haber
Foça'nın eski başkanı kaza yaptı!
Buca Belediyesi’nden üreticiye 13 çeşit meyve fidanı 
Buca Belediyesi’nden üreticiye 13 çeşit meyve fidanı 
0
Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
Başkan Soyer kusursuz kulağa sahip Bager’i ağırladı
0
Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki
Başkan Soyer'den Bekir Coşkun heykeline saldırıya tepki
0
Ceyda Yüksel'in annesi: Hukuk mücadelesi vermekten kızımın yasını tutamadım
Ceyda Yüksel'in annesi: Hukuk mücadelesi vermekten kızımın yasını tutamadım
0
İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor
İzmir Güzelbahçe'deki yol çalışması için ağaçlar taşınıyor
0
Önüne gelen kuyumcu dükkanı açamayacak!
Önüne gelen kuyumcu dükkanı açamayacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.