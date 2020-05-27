Bostana kara karpuz ekti

Efes Selçuk’un bereketli topraklarından yaptığı “Tüm Türkiye Eksin” çağrısını yineleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şehir içinde kurulan Efes Tarlası Kent Bostanı’nda kadınlarla birlikte kara karpuz ekti.

“5 Hedef 50 Proje’si” içerisinde yer alan Efes Tarlası Projesi hakkında daha önce kamuoyuna ayrıntılı bilgi veren ve “Tüm Türkiye Eksin” çağrısıyla Efes Selçuk’un atalık tohumlarını tüm Türkiye ile paylaşan Başkan Sengel; “ Biz tohumla toprağı buluşturmaya devam ediyoruz. Biz “Tüm Türkiye Eksin” demeye devam ediyoruz. Bu yüzden de Efes Tarlası Kent Bostanı’nı, kentin tam göbeğinde kurduk ” dedi.

Bostan kurmaya devam edeceğiz

Tüm Türkiye’yi kapsayan üretim çağrısı kapsamında ilk adımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda domates fidesi ekerek atan Başkan Sengel Efes Tarlası Kent Bostanı’nın kent merkezinde kurulmasıyla ilgili olarak; “Amacımız üretim nasıl yapılıyor çocuklarımız çok rahat görebilsin, amacımız kentlimiz çok rahat bir şekilde atalık tohumların üretildiği tarlaya ulaşabilsin. Biz üretimi teşvik etmek; üretimin her şeyden önemli olduğunu herkese anlatabilmek istiyoruz. O yüzden Efes Tarlası Toprak Okulumuz kurulmadan önce kent içerisinde halkın erişimine açık olan bostanlar kurmaya devam edeceğiz. Çünkü iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasının bu sürece daha fazla yurttaşımızı dahil etmekle mümkün olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Web sitesi de kuruldu

Tüm Türkiye Eksin çağrısına ilişkin olarak bir web sitesinin de kurulduğu bilgisini de veren Başkan Sengel; “Bu üretim seferberliğine katılmak isteyen herkes www.tumturkiyeeksin.com adresine müracaat ederek atalık tohumlarımıza erişebilir aynı zamanda üretime dair birçok fikir elde edebilir. Bizim bu noktada altını çizdiğimiz iyi tarım uygulamaları var. İyi tarım uygulamaları sağlıklı gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşmanın genel adıdır. İşte tüm bunlara ve daha fazlasına vakıf olabilmek, sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için herkesi “Tüm Türkiye Eksin” çağrımız etrafında buluşmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi. Başkan Sengel konuşmasını herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak noktaladı.