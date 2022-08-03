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Bostanlı Deresi’nde dip taraması yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Yüzülebilir Körfez” hedefi doğrultusunda Körfez’e akan derelerin ağızlarında yürütülen dip tarama çalışmaları sürüyor. Bostanlı Deresi’nin Körfez’le buluştuğu bölgede yapılan çalışmalar sayesinde Körfez’in temizlenme sürecinin hızlanması, şiddetli yağışlarda suyun hidrolik akışının sağlanarak sel ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor

Bostanlı Deresi’nde dip taraması yapılıyor
03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21

Körfez’in akıntı rejimini etkileyerek iç körfezin su kalitesindeki olumsuz fiziksel değişimleri engellemek ve sığlaşma kaynaklı koku şikayetlerini gidermek amacıyla Peynircioğlu, Bornova ve Bostanlı dere ağızlarında yürütülen dip tarama çalışmalarında ikinci etaba geçildi. İZSU ekipleri Bostanlı Deresi’ndeki dip tarama faaliyetlerinde önemli aşama kaydetti. Bostanlı Deresi’nin ağzında bugüne kadar 28 bin 600 m³ tarama yapıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü, yapılan tarama çalışmalarının deniz ortamına etkilerinin izlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile “İzmir Körfezi'nde Gerçekleştirilecek Tarama Faaliyetlerinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi”ni de hayata geçirdi. Söz konusu proje ile tarama faaliyetlerinin İzmir Körfezi’ne olan etkileri takip ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Albayrak ve İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Bostanlı’da devam eden dip tarama faaliyetlerini denetleyerek Çiğli AOSB’de kimyasal üretim yapan fabrikalardan çıkan koku sorununun çözüm yolları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Etiketler; #bostanlı deresi #dip taraması #temizlik #yüzülebilir körfez
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