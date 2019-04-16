Boyahaneye kocasını çırak aldı

Eşiyle girdiği iddia sonucunda fabrikada çalıştığı işini bırakarak Ata Sanayi Sitesi'nde dükkân açıp eşini yanına çırak alan oto boyacısı Çiğdem Çakır, azmiyle görenleri şaşırtıyor.

Doğancan Bingöl - Ata Sanayi Sitesi'nde, oto boyama atölyesi açan Çiğdem Çakır, eşiyle girdiği iddia sonucu fabrikadaki işini bırarak erkeklerin hâkim olduğu sanayi sitesinde kendi dükkânını açtı. Eşinin eski mesleğini öğrenen Çakır, kocasını da yanına çırak olarak aldı. Oto boyacısı kadına araçlarını boyatmak için gelen müşteriler bir kadının sanayide çalışmasına hem şaşırıyor hem de vatandaşların desteği ile işlerini büyütüyor. Sanayi sitesindeki oto boyacısına yolu düşenler, küçük atölyesinde araçlara boya yapan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Çiğdem Çakır'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Önceden oto boyama ustası olan eşi Kubilay Çakır ile kadınların da oto boyacılığı yapıp yapamayacağına dair iddiaya giren Çakır, 3 yıl önceki Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki işini bırakarak bu mesleği öğrenmeye çalıştı.

İnternetten zımpara dersi

İnternetten zımpara, macun ve oto boya uygulamaları gibi konularda eğitim videolarını takip eden, daha önce aynı mesleği yapan eşinin de desteğini alan Çakır, kendi atölyesini açarak iddiayı kazandı. Eşine de fabrikadaki işini bıraktıran Çakır, kocasını tekrar eski işine dönmesi için baskı yaptı. İşini bırakan baba Çakır, eşinin atölyesinde neredeyse çırak olarak çalışıyor. İş yerinin bir kadına ait olması nedeniyle diğer oto boyacılara göre daha fazla ilgi gören dükkanda Çakır'a gelen müşterileri eşinin yanında adeta çırak gibi çalışmasına hayretle bakıyor.

Sanayi sitesinin aranan ustası

Eşinin desteğiyle işlerini büyütmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Çakır, bir kadının istediğinde yapamayacağı şeyin olmayacağını kanıtlamak için çabalıyor. Yoğun çalışma temposu ve verdiği emeği gören sanayi sitesindeki esnaf arkadaşları ve müşteriler Çakır'ı takdirle karşılıyor. Çalışma azmi nedeniyle oto boyacısı Çakır, sanayi sitesinin aranan boya ustaları arasına girmeyi başardı.

Emeğin karşılığını alıyorum

Yaz-kış demeden çalışma azmini hiç kaybetmeden dükkânın başından ayrılmayan Çakır, "Bu işe ilk girdiğimde insanlar bana 'Yapamazsın, sen kadınsın ne işin var sanayide' demişti. Ama mücadele ettim. Oturdum saatlerce internetten videolar izledim. Uygulamaya çalıştım. Yüzlerce defa başarısız olmuşumdur. Hâlâ da hatalar yapıyorum. Ama benim için asıl önemli olan yaptığım hatalardan ders çıkartmak. Yaptığım hataları tekrar etmemek. Hem kadınsam ne olmuş? Bir mesleğin kadını erkeği olur mu? Ben bunu bu yaşımda söylüyorum. Genç kızlarımızın erkeklerin hakim olduğu toplumda onlara boyun eğmemesi gerekiyor. Sürekli üretmeli, çalışmalı ve düşünmeliler. Ben bunu onlara Çiğdem ablaları olarak nasihat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın çırak alacak

Kadınların hiçbir zaman ikinci planda olmaması ve sürekli üretmesi gerektiğini söyleyen Çakır, bu mesleği öğrenmek isteyen kadınlara da yardımcı olacağını ifade etti.

İddia hayatımı değiştirdi

Çakır, eşiyle girdiği iddianın hayatını değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimle girdiğim iddianın ardından hayatımda kendime yeni bir sayfa açtım. Kadının istediği zaman her işi yapabileceğini göstermek istedim. 'Elinin hamuruyla yapamazsın' dediler ama ben yaptım. İnsanlar atölyenin sahibinin kadın olduğunu görünce yaptığım işin daha titiz olduğunu düşünerek tercih etmeye başladı. Fark yaratmak için çalışıyorum. Televizyonlarda görüyorum işte kadın taksici olmuş ya da kadın otobüs kullanmış gibi neden yapamayalım? Kadın olarak biz istersek olur. Daha önce eşim oto boyama işi yapıyordu. Ama tek başına iş yerini idare edemedi. Her şeye yetişemedi. Bu nedenle kapatmak zorunda kaldı. Biz iddiaya girdikten sonra kendi dükkânımı açınca 'Gel beraber çalışalım' diye baskı yaptım. Sonunda kabul ettirdim ve şu anda beraber çalışıyoruz. Hatta müşterilerimiz geldiğinde 'Eşini yanına çırak almışsın' diye şaka yapıyorlar. Tabi ben de eşim de bunun farkındayız. Küsmüyoruz, darılmıyoruz. Bir olduk ekmeğimizi kazanmak için mücadele ediyoruz."

Küsmece, darılmaca yok

Eşine destek veren Kubilay Çakır ise, omuz omuza vererek ekmeklerini kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Eşimle ilk iddiaya girdiğimizde aslında onun başarabileceğini biliyordum. Omuz omuza verdik. Altından kalkamayacağımız bir işin olmayacağını insanlara gösterdik. Ayrıca ekmeğimizi kazanıyoruz. Bundan güzeli var mı? Bazen gelen müşteriler bana 'Eşinin yanında çırak olmuşsun' diye takılıyorlar. Ben buna gülüyorum hatta mutlu oluyorum. Eşimin başardığını bu cümlelerden bir kere daha anlıyorum. Küsmece veya darılmaca yok. Alın teriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Ayıp değil ya" diye konuştu.