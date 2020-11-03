Boyu kısa yüreği kocaman

İzmir'de yıkıcı depremin ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, 98 santimetre boyu ile 4 gündür arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ve girilmesi mümkün görünmeyen delhizlere korkusuzca sürünerek dalan Rıdvan Çelik’in (29) küçük bedeniyle verdiği mücadele duygulandırdı

Geçen cuma günü Ege denizinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun birçok bölgesinde bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Arama kurtarma görevlileri, yaşanan acılara rağmen enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, yarattıkları mucizelerle de alkış aldılar. Enkaz altındakilere can olan görevliler, yakınlarından haber bekleyecen depremzedelerin ise umudu oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Beraberindeki ekip ile Bayraklı'da yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, bedeninin avantajını kullanarak, cesaret isteyen boşluklarda canlı araması yaptı. Ekip arkadaşıyla korkusuzca enkazın içerisine giren Çelik, moloz yığınları arasında girilmesi mümkün olmayan delhizlerde sürünerek, hayat kurtarmak için canını ortaya koydu. Küçük bededine rağmen kocaman yüreği olan Rıdvan Çelik, depremin ilk gününden itibaren 4 gündür uyumadan çalışmalara katıldı. Çelik’i görenler şaşkınlık yaşarken, küçük bedeniyle verdiği mücadele nedeniyle takdir etti.

Vazifeye atıldım

Depremin ardından enkaz altında kalanlara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye gelen Rıdvan Çelik, "İstanbul’da depremi duyduğumda, kendi biletimi kendim alarak İzmir’e geldim. Burada ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Doğanlar apartmanına geldiğimizde durum içler acısıydı. Enkazda arama yapmaya başladık. O anda insanların benim için ne düşündüğü gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben 1999 depreminde geçen anılarım ve yaşantılarla enkaz altında olabilecek çocuk ve anneleri düşündüm. Belki biz de o enkazın altında olabiliriz düşüncesiyle hemen vazifeye atladım. Hiç çekinmedim. Ellerim daha çamurlu. Gönül isterdi ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyelim. İnsanların tepkisi çok iyiydi. Üzerimde arama kurtarma kıyafetini gören insanlar bana senin yüreğin kocaman diyorlar” diye konuştu.

Acı haberler geldi

İzmir’de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanınında enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer’den (20) acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Saatler ilerledikçe acı haberler de art arda gelmeye başladı. Bayraklı Manavkuyu'daki Rızabey Apartmanı enkazında bulunan aynı aileden 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazında aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çoçukları Lena (4), Diren (3), Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel’in (60) cansız bedenlerine ulaşan ekipler enkazdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki günlerde enkaz başından ayrılmayan anne Nilay Yücel’in, çocuklarından birine ait bebeği elinden bir an olsun bırakmaması yürekleri sızlatmıştı. İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rızabey apartmanından önceki gün saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı. Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi. Rızabey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

3 cansız beden daha çıkarıldı

Bayraklı'da depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Önceki gün akşam saatlerinden bu yana binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 7’ye ulaştı. Yılmaz Erbek Apartmanı, ilk iki katının çökmesiyle yan yattı. Bir süre vinç desteğiyle ayakta tutulan binanın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından, dün akşam saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde binanın enkazından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Cansız bedenlerine ulaşıldı



Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi. Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarda dün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi. Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

Elif'i çıkaran AFAD görevlisine teşekkür ettiler

İzmir’de, deprem faciasında enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in kurtulmasında büyük emek harcayan arama kurtarma personeline resimli teşekkür. İzmir’de 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazı altında kalan ve 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek’in arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösteren personele Kayra ve Saltuk, yaptıkları resim ile teşekkür etti. Yaptıkları resimleri AFAD görevlisine teslim eden Kayra ve Saltuk, birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Deprem anı kamerada

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan ofis çalışanlarının yaşadığı korku, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, onlarca kişi yaşamını yitirirken, birçok vatandaş yaralandı. Birçok bina ise hasar görüp göçtü. Depremin ne kadar şiddetli olduğu ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Bornova Manavkuyu'daki binada bulunan ofisin güvenlik kamerasında, eşyaların sarsıntının etkisiyle yer değiştirdiği, vatandaşların ayakta duramadığı görüldü.