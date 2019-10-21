Braille Nutuk'a talep patladı

Buca Belediyesi tarafından görme engellilere Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlatılan Nutuk, Türkiye'nin dört bir yanından talep aldı. Diyarbakır'dan İzmir'e onlarca engellinin mesajlarından çok duygulanan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Amacımız başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz" dedi.

Buca Belediyesi tarafından Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel Braille alfabesiyle bastırılan ve geçtiğimiz İzmir Enternasyonal Fuarı'nda tanıtımı yapılan Nutuk'a olan talebin yoğunluğu, Belediye Başkanı Erhan Kılıç başta olmak üzere pek çok kişiyi duygulandırdı. İstekleri üzerine Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na da incelemeleri için bir kitap gönderildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün başyapıtını görme engellilere hediye eden Buca Belediyesi, sosyal medyadan telefonlara kadar pek çok mecrada bu kitaba sahip olmak isteyenlerin mesajlarını tek tek yanıtladı, uzak kentlerdeki engellilere ise kargo yoluyla kitabı ulaştırdı.

Diyarbakır'da öğretmene gitti

Kendisine kitap ulaştırılanlardan biri de Diyarbakır'da Türk dili ve edebiyat öğretmenliği yapan görme engelli Ahmet Nursoy, kendisi gibi engelli olan eşiyle birlikte sosyal medyadan yazdıkları mesaja aldıkları karşılıktan çok mutlu olduklarını belirtti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesabına yazdığı mesajdan kısa süre sonra da kargonun geldiği bilgisini veren Nursoy, "Çok makbule geçti, teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Diyarbakır'dan İzmir'e selamlar" dedi.

Milli mücadele ruhu yaşasın

Bu çalışmayı "Milli Mücadele ruhunu yaşamayan kalmasın" diyerek gerçekleştirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Herkesin başucu eseri olması gereken ve en karanlık dönemlerde bile aydınlık bir umut aşılayan Nutuk, görme engelli kardeşlerimize de ışık olsun istedik. Amacımız başta çocuk görme engelliler olmak üzere herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz" dedi. Kitabı şimdiye kadar İzmir ve şehir dışından onlarca engelliye ulaştırdıklarını, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de karşıladıklarını belirten Kılıç, "Heyecan duyduğumuz daha çok proje var. Nutuk'un sağladığı motivasyonla bu örnek projelere devam edeceğiz. İlgi gösterenlere esas biz teşekkür ederiz" diye konuştu.