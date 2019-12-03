Bu bağışlar yüz güldürüyor

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünyesinde hizmet veren 'Bizim Ev' ve 'Bizim Mağaza' bağışlarınızı bekliyor.

Kış mevsiminin yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığı şu günlerde özellikle kışa özel giysilerin bağışlanması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz 11 ayda toplam 261 vatandaşın ev eşyası, 5 bin 581 vatandaşın da giysi ihtiyacı karşılandı. Zorlu hava koşulları öncesinde yapacağınız bağışlar yine binlerce insanın yüzünü güldürecek.

Her şey kabul ediliyor

Koltuktan yatağa, perdeden halıya, ütüden masaya, bardaktan tencereye kadar bir ev için gerekli olan tüm eşyaları bağış olarak kabul eden merkezde en çok beyaz eşya ve diğer elektrikli eşyaların bağışına ihtiyaç duyulurken, soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte kışlık giysiye olan ihtiyaç da arttı. Giyilebilir durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan çoraba kadar tüm kışlık giysiler merkezde bağış olarak kabul ediliyor. Giysiler, merkezin çamaşırhanesinde yıkandıktan sonra mağazadaki raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin seçimine sunuluyor.

Adresten alınıyor

Yardımseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yaralarının sarıldığı bu hizmete katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, 484 53 00 numaralı telefondan 2960 ve 2975 dahili hatları arayarak görevlilere bağış yapmak istediklerini belirtmeleri yeterli. Kullanılabilecek durumda olan eşyalar görevlilerce bağışçının evinden alınarak merkeze getiriliyor. Ev eşyası için başvuruda bulunan vatandaşlara da bağış durumuna göre ihtiyaç listesi tamamlandığında adreslerine görevliler tarafından ulaştırılıyor.