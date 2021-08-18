Bu belge otellere kepenk kapattırır!

Yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla turizm işletme belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verileceğini belirten İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, “Konaklama tesislerinin sertifika alabilmeleri için en düşük maliyet hesaplandığında yaklaşık 20 bin TL maliyet yükü oluşuyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçen ay resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla turizm işletme belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek. 300’e yakın işletmeyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, değişikliğin işletmelere ağır yük getirdiğini söyledi.

20 bin TL’lik yük



Değişikle Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verileceğini belirten Gönen, “Konaklama tesislerinin sertifika alabilmeleri için en düşük maliyet hesaplandığında yaklaşık 20 bin TL maliyet yükü oluşuyor. Pandemi nedeniyle zaten zor durumda olan oteller bu maliyeti karşılayabilecek durumda değil. Türkiye'de ve İzmir'de otellerin önemli bir kısmı belediye belgeli ve aile işletmesi olan otellerden oluşuyor. İzmir şehir içerisindeki esnaf otellerinde fiyatlar oldukça düşük. Yeni maliyetler eklenecek ama kapasitemiz ve kazancımız aynı kalacak” dedi.

Teşvik yok, maliyet çok



Belgelendirme ücretlerinin otelcilere büyük yük olduğunu kaydeden Gönen, “Denetimler ve belgelendirmeler ücretsiz olmalıydı. Sadece başvuru ücreti 2 bin 500 TL, plaket ücreti 5 bin TL ve bunların dışında ek danışmanlık ücretleri de var. Turizm bakanlığının belirlediği, belli kriterlerdeki danışmanlık firmalarıyla çalışmak zorundayız ve ücretleri çok yüksek. Pandemiden sonra yeni yeni toparlanan turizm sektörüne daha fazla teşvik verilmeliydi. Sektörümüz, üst üste gelen maliyet yüklerinin altından kalkamaz hale gelebilir. Belediye belgeli otelciler sertifikasyon ücretleri ile kepenk kapatmaya gidecek. Teşvik yok ama maliyet yükü artıyor. Esnaf ya borç veya kredi alacak ya da kapatıp gidecek. Destek beklerken, zorluklarla karşılaştık. Biz bu belgelere karşı değiliz ama ücretsiz olması gerekiyordu” diye konuştu.



“Denetime karşı değiliz ama ücretsiz olsun”

İzmir’deki işletmelerin ücretsiz olarak aldığı Turuncu Çember Sertifikası kriterleri bakanlıktan gelmesine rağmen, şu anda 600 TL ücretli ve kriterleri Turuncu Çember Sertifikasıyla aynı olan Güvenli Turizm Sertifikası istendiğini ifade eden Gönen, “Bu sertifika Turizm Bakanlığı tarafından kabul görmüyor. Kendimizi ücretini ödeyerek denetlememizi istiyorlar. Denetimlere karşı değiliz ama ücretsiz olması gerekiyor” şeklinde konuştu.