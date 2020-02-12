Bu can dostlar yaşam kurtarıyor

İzci, Asil, Bety... Onlar kadrolu birer itfaiye personeli. Görevleri ise arama kurtarma çalışmalarının süresini kısaltarak göçük altında kalan ya da kaybolan canlıları en kısa zamanda bulmak ve hayatlarının kurtulmasını sağlamak.

İzmir İtfaiyesi göçük altında kalan ya da kaybolan canlıları bulmak için köpeklerin hassas koku alma duyularından yardım alıyor. Arama kurtarma köpekleri İzci, Asil ve Bety, İBüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesindeki K9 Köpekli Arama Kurtarma Birimi'nde bulunuyor. Bu birim geniş bir bölgeyi kısa sürede tarayarak hayat kurtarmak ve zamana karşı yarışta avantaj sağlamakta önemli roller üstleniyor. Asil ve İzci, 22 Ocak'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir İtfaiyesi'nin arama kurtarma ekibiyle bölgeye gitmişti.

20 ayda yetişiyor

Arama kurtarma köpekleri Büyükşehir'in Buca Toros'taki Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde sabah 8'de eğitime başlıyor. Sallanan zemin, tahta merdiven ve engelli parkurunun ardından köpekler, farklı felaket senaryolarına göre enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor. Bir arama kurtarma köpeğinin 18-20 ayda yetiştiğini belirten K9 Birimi'nin şefi İbrahim Yıldız, farklı enkazlarla eğitimi çeşitlendirdiklerini ifade etti, "Eğitimi ne kadar zor planlarsanız gerçek olaylarda o kadar başarılı olursunuz. Doğru eğitim, iyi bir ekip ve iyi bir planlama başarıyı getirir. Türkiye'de arama kurtarma köpeklerinin sayısının az ve bu sayının artırılması gerekiyor" dedi.

Evine konuk ediyor

Eğitmen Muhittin Çakar da Asil'le gece gündüz birlikte olduklarını, aradaki bağı sağlamlaştırmak için zaman zaman Asil'i kendi evine bile götürdüğünü belirtti. Bety'in eğitmeni Hakan Şengüler de köpek sevgisi nedeniyle bu işi yapmaya başladığını ifade etti. Belçika Malinois cinsi İzci, Asil ve Bety dünyanın her yanında arama kurtarma köpeği olarak görev yapabileceklerini gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sertifikasına sahip. İzci 2019'un sonunda AFAD'ın düzenlediği yeterlilik sınavında Türkiye genelinde ikinci olmuş, 2017'deki sınavda ise birincilik almıştı.

Barut, uyuşturucuya geçit vermiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının keskin burunlu narkotik köpeği "Barut", aldığı eğitimler ve yeteneğiyle denizlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında önemli görev üstleniyor. Zorlu eğitimlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine alınan Belçika "Malinoes" cinsi "Barut"un çok sayıdaki uyuşturucu operasyonunda katkısı var. Eğitmeni Uzman Çavuş Muhammet Arıkan ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren Barut, denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor. Zehir tacirlerinin güvenlik güçlerini atlatabilmek için denediği yöntemleri keskin koku alma yeteneğiyle bozan "Barut", 7 yılda 95 operasyona katılarak 11 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol üstendi.

Göreve hazır

Keskin burunlu Barut, terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliğinde uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"na da katıldı. Söz konusu operasyonda ele geçirilen 5 ton esrar, şimdiye kadar uluslararası sularda ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olarak kayıtlara geçti. Operasyona katılan 2 narkotik köpeğinden biri olan Barut, 12 gün boyunca ağır deniz şartlarında görevini başarıyla yaptı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda köpek idarecisi olarak görev yapan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, yaptığı açıklamada, Barut'un her an göreve hazır olması için özel bir eğitim programı uyguladıklarını söyledi.