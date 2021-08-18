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Bu çiceği koparmanın cezası 80 bin TL!

Dünya üzerinde çok az ülkede görülen ve nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında bulunan kum zambakları, Karaburun’un cennet plajlarından Badembükü’nde çiçek açtı

Bu çiceği koparmanın cezası 80 bin TL!
18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:34

İnsanlar tarafından zarar görmemesi amacıyla Karaburun Belediyesi tarafından koruma altına alınan kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor. Etrafı taşlarla örülen, uyarı tabelaları asılan ve çevresi iplerle çevrilerek korunan kum zambaklarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Badembükü plajımıza her türlü motorlu araçla giriş yapılmasını ve çadır kurulmasını yasakladık. Nesli tükenmekte olan değerlerimize karşı hassas olmamız ve onların da yaşam haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Dünyanın çok az ülkesinde görülen bu güzel bitkimizi Karaburunlular olarak iyi tanıyoruz. Onları gözümüz gibi korumak ve yaşamalarını sağlamak için hassas davranıyoruz.” dedi.

SADECE EN SICAK AYLARDA AÇIYOR

Özellikle kumulların oluşmasında çok önemli etkiye sahip olan özel soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları, sadece yazın en sıcak aylarında çiçek açıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çiçeklenen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları, en sıcak hava şartlarına dayanıklı olmaları, üzerlerine kum geldikçe uzayarak kum tepelerinin oluşumunda önemli yere sahip olmaları ile biliniyor.

Etiketler; #kum zambakları #karaburun #kum zambağı çiçek
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