ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
0
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
0
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
0
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
0

Bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak

Kentsel dönüşümün kooperatifsiz olmayacağını ifade eden Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kurt, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm modelinin İzmir’de hayata geçirileceğini söyledi

Bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak
28 Nisan 2022 Perşembe 14:05

FATİH ÖZKILINÇ- Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, birliğe bağlı kooperatifler ile İZBETON AŞ. Arasında devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere Örnekköy 4. Etap kentsel dönüşüm alanında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kurt, İş dünyası konut yapı kooperatifi Halil Kelli, İş Dünyası Uzundere Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeybek, İş İnsanları Gaziemir Yapı Konut Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz, İzmir Merkez Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Melih Tandoğan, İş Dünyası Uzundere Kooperatifi Başkanı İrfan Erol, İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Çetin Güvercin, İş İnsanları Örnekköy Kooperatif Başkanı Şenol Arslanoğlu, Batı Koop Estabel Yapı Kooperatif Başkanı Bilgin Dağlı katıldı.

 

Kısa adın kentsel dönüşüm olan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki yasanın 8. Maddesinde verilmiş olan yetkiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İZBETON A.Ş’ye yetki verildiğini aktaran Halil Kurt, “29.12.2020 tarihinde Büyükşehir belediye başkanlığı ile İZBETON A.Ş arasında inşaat yapım protokolü düzenlenmiştir. Bu protokolün yapılmasından sonra Kentsel dönüşüm alanlarının yapılaşma çalışmalarını üstlenen İZBETON A.Ş konutların yapımı için bir yandan altyapı ve planlama çalışmalarını yürütmüş bir yandan da üst yapı imalatlarını yürütecek yüklenici araştırması yapmıştır. Yaklaşık bir yıl süren araştırmalar, son dönemde yaşanan piyasa koşulları, yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu aşamadan sonra Proje, Ruhsat ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan İZBETON A.Ş. önce Örnekköy 3 v 4. Etap sonra da Gaziemir 1. Etap üst yapı sözleşmelerini kooperatiflerle imzalamış bulunmaktadır” dedi.

Kooperatifle mağduriyetin önüne geçilecek

Kentsel dönüşüm kooperatifsiz olmayacağını ifade eden Kurt, “Kentsel dönüşümde yıllardır çeşitli firmaların yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda binlerce, onbinlerce kentsel dönüşüm mağdurları ortaya çıkmış hatta bunlar örgütlenerek dernekler kurarak sorunlarına çözüm aramak zorunda kalmışlardır. Oysa İzmir'de aynı sorunların ve sıkıntıların yaşanmaması adına önce İZBETON A.Ş ve kooperatif yapıya güvenerek onay veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türkiye'ye örnek olacak bir hamle başlatmış bulunmaktadır. Kentsel dönüşümde elini taşın altına koyan BATI KOOP kooperatifleri olarak hızla ilerleyen çalışmalarımızın, devam eden inşaatlarımızın, açık ve şeffaf kooperatif yapılarımızın ülkemize örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. İnşaat yapım önceliğini hak sahiplerinin konutlarının yapımına veren kooperatiflerimiz yapmış oldukları sözleşmelere sadık kalarak zamanında ve güvenli, sağlıklı ve değerli konutları teslim edecektir” diye konuştu.

Vatandaşın hakkına halel gelmez

2014 yılından beri kentsel dönüşümün kooperatiflerle gerçekleştirilebileceğini anlattıklarını dile getiren Kurt, “Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği olarak 2014 yılından beri çeşitli mecralarda dile getirdiğimiz kentsel dönüşüm kooperatifsiz olmaz savının bugün geldiğimiz nokta itibarıyla doğruluğunun kanıtlanması bizi mutlu etmiştir. Artan inşaat maliyetleri hesaplamaların yapılamaması nedeniyle müteahhitler buna girmek istemedi. Biz İZBETON’a bunu anlattık ve beğendi. Tunç Başkan da buna destek verdi. Bu yapının içerisinde kooperatif ortakları var. Kooperatifler kimseye bir şey satmaz, buraları satıp bir şey kazanmayacak. Bulunduğumuz alan içindeki yer 200 üyenin malı. Evlerin yıkılan mağdur olan insanların evlerini yapılıyor, rant söz konusu değil. Doğru yapılan kooperatifler başarılı işler yapmıştır. Sistem tamamen güvene dayalı. Biz kooperatifler inşaatlar bitene kadar buranın tapularını almıyoruz. Hak sahiplerinin yapıları tamamen güven altında. Evler teslim edilene kadar tapular alınmayacak. Vatandaşın hakkına helal geldi konusu olmaz” dedi.

Etiketler; #izmir #kentsel dönüşüm #izbeton
Önceki Haber
Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra
Sonraki Haber
Bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak
Demirtaş davası bir kez daha ertelendi
Demirtaş davası bir kez daha ertelendi
0
Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü 30 Nisan’da açılıyor
Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü 30 Nisan’da açılıyor
0
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde
0
İzmir'de otobüs alev alev yandı!
İzmir'de otobüs alev alev yandı!
0
İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!
İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!
0
İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!
İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.