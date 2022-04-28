Bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak

Kentsel dönüşümün kooperatifsiz olmayacağını ifade eden Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kurt, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm modelinin İzmir’de hayata geçirileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, birliğe bağlı kooperatifler ile İZBETON AŞ. Arasında devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında oluşan bilgi kirliliğine son vermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere Örnekköy 4. Etap kentsel dönüşüm alanında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kurt, İş dünyası konut yapı kooperatifi Halil Kelli, İş Dünyası Uzundere Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeybek, İş İnsanları Gaziemir Yapı Konut Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz, İzmir Merkez Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Melih Tandoğan, İş Dünyası Uzundere Kooperatifi Başkanı İrfan Erol, İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Çetin Güvercin, İş İnsanları Örnekköy Kooperatif Başkanı Şenol Arslanoğlu, Batı Koop Estabel Yapı Kooperatif Başkanı Bilgin Dağlı katıldı.

Kısa adın kentsel dönüşüm olan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki yasanın 8. Maddesinde verilmiş olan yetkiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İZBETON A.Ş’ye yetki verildiğini aktaran Halil Kurt, “29.12.2020 tarihinde Büyükşehir belediye başkanlığı ile İZBETON A.Ş arasında inşaat yapım protokolü düzenlenmiştir. Bu protokolün yapılmasından sonra Kentsel dönüşüm alanlarının yapılaşma çalışmalarını üstlenen İZBETON A.Ş konutların yapımı için bir yandan altyapı ve planlama çalışmalarını yürütmüş bir yandan da üst yapı imalatlarını yürütecek yüklenici araştırması yapmıştır. Yaklaşık bir yıl süren araştırmalar, son dönemde yaşanan piyasa koşulları, yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu aşamadan sonra Proje, Ruhsat ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan İZBETON A.Ş. önce Örnekköy 3 v 4. Etap sonra da Gaziemir 1. Etap üst yapı sözleşmelerini kooperatiflerle imzalamış bulunmaktadır” dedi.

Kooperatifle mağduriyetin önüne geçilecek

Kentsel dönüşüm kooperatifsiz olmayacağını ifade eden Kurt, “Kentsel dönüşümde yıllardır çeşitli firmaların yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda binlerce, onbinlerce kentsel dönüşüm mağdurları ortaya çıkmış hatta bunlar örgütlenerek dernekler kurarak sorunlarına çözüm aramak zorunda kalmışlardır. Oysa İzmir'de aynı sorunların ve sıkıntıların yaşanmaması adına önce İZBETON A.Ş ve kooperatif yapıya güvenerek onay veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türkiye'ye örnek olacak bir hamle başlatmış bulunmaktadır. Kentsel dönüşümde elini taşın altına koyan BATI KOOP kooperatifleri olarak hızla ilerleyen çalışmalarımızın, devam eden inşaatlarımızın, açık ve şeffaf kooperatif yapılarımızın ülkemize örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. İnşaat yapım önceliğini hak sahiplerinin konutlarının yapımına veren kooperatiflerimiz yapmış oldukları sözleşmelere sadık kalarak zamanında ve güvenli, sağlıklı ve değerli konutları teslim edecektir” diye konuştu.

Vatandaşın hakkına halel gelmez

2014 yılından beri kentsel dönüşümün kooperatiflerle gerçekleştirilebileceğini anlattıklarını dile getiren Kurt, “Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri Birliği olarak 2014 yılından beri çeşitli mecralarda dile getirdiğimiz kentsel dönüşüm kooperatifsiz olmaz savının bugün geldiğimiz nokta itibarıyla doğruluğunun kanıtlanması bizi mutlu etmiştir. Artan inşaat maliyetleri hesaplamaların yapılamaması nedeniyle müteahhitler buna girmek istemedi. Biz İZBETON’a bunu anlattık ve beğendi. Tunç Başkan da buna destek verdi. Bu yapının içerisinde kooperatif ortakları var. Kooperatifler kimseye bir şey satmaz, buraları satıp bir şey kazanmayacak. Bulunduğumuz alan içindeki yer 200 üyenin malı. Evlerin yıkılan mağdur olan insanların evlerini yapılıyor, rant söz konusu değil. Doğru yapılan kooperatifler başarılı işler yapmıştır. Sistem tamamen güvene dayalı. Biz kooperatifler inşaatlar bitene kadar buranın tapularını almıyoruz. Hak sahiplerinin yapıları tamamen güven altında. Evler teslim edilene kadar tapular alınmayacak. Vatandaşın hakkına helal geldi konusu olmaz” dedi.