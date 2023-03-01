İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede görev yapan Eşrefpaşa Hastanesi personeline teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer, “Bütün bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak. İyi insanların kocaman yürekli insanların Türkiye’si olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Hatay’da depremzedelere şifa dağıtan Eşrefpaşa Hastanesi personeline teşekkür ziyaretinde bulundu. Eşrefpaşa Hastanesi’ne giden Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı da eşlik etti.

Başhekim Op. Dr. Kadir Devrim Demirel, Başhekim Yardımcıları Yavuz Uçar, Arif Kutsi Güder, Filiz Dağ ve hastane personelinin bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer, “Size bütün kalbimle çok teşekkür ediyorum. Sizin varlığınız bizlere o kadar büyük güç, o kadar büyük umut ki… Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Biz sadece yemek yardımı gıda yardımı yapmıyoruz. Sahra hastanesi de kurduk. Bu bambaşka bir şey. Büyük gurur. Çok zor şartlarda mesleğinizi yaptığınız için size minnettarım” diye konuştu.



Solunum cihazları deprem bölgesinde

Löwenstein Medical Şirketi’nin hibe ettiği toplam 100 bin euro değerinde 5 solunum cihazını deprem bölgelerinde kullanacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sahra hastanemiz tüm donanımlarıyla depremzedelere kucak açıyor. 6 Şubat’tan bugüne kadar 4 ambulans ekibi ve 4 dönüşümlü ekip olmak üzere 100 kişi bölgede görev yaptı. Cuma günü 22 kişi daha görev yerlerinde olacak” dedi.



Zor günleri birbirimize destek çıkarak aşacağız

Yüz yıl önce bu topraklarda çok büyük acılar yaşandığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Kurtuluş Savaşı, işgal bütün bu yıkımlar yaşanmış. Bütün halk enkaz altında kalmış. Şimdi bu yaşadığımız felaketi, birlikte halk olarak verdiğimiz mücadeleyi, dayanışma ruhunu o zamanlara benzetiyorum. Bütün bu enkazdan bambaşka bir Türkiye doğacak. İyi insanların kocaman yürekli insanların Türkiye’si olacak. Böyle bir ülke kurmaya çok az kaldı biliyorum. Bu enkazın altından yepyeni pırıl pırıl bir Türkiye yaratacağız. Bu zor günleri el ele, birbirimize destek çıkarak aşacağız” şeklinde konuştu.



Eşrefpaşa’nın Hatay şubesi

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Hatay’da depremzedelere kucak açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eşrefpaşa Hastanesi, bölgeye sahra hastanesi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır kente bir kilometre uzaklıkta yer alan Eşrefpaşa Sahra Hastanesi, İzmir’deki imkanları Hatay’a taşıdı. Sahra hastanesinde, muayenehane ve yatakhane çadırları, gezici ameliyathane, mobil röntgen aracı, mobil diş ünitesi, gezici diş aracı, ambulans, laboratuvar, mobil ultrason, eczane çadırı bulunuyor. Sahra hastanesinde nöbetleşe uzman hekim ve sağlık personeli görev yapıyor. Böylelikle depremzedeler bir hastaneden alabileceği sağlık hizmetini en iyi şekilde burada alabiliyor.