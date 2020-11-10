Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yılı anısına bir mesaj yayınlayarak başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını bir kez daha çizdi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 10 Kasım’da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ata’ya duyulan büyük sevgi ve özlemi aktardığı bir mesaj yayınladı. Mesajında 82 yıldır aynı gün ve aynı saatte hayatın bir dakikalığına durduğunu vurgulayan Başkan Batur, dünyada başka hiçbir lider için böyle bir saygı duruşu yaşanmadığını hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine bıraktığı, cumhuriyet başta olmak üzere tüm eserlerinin koruyucusu olacaklarının altını çizen Başkan Batur, mesajında cumhuriyetin değerlerini gelecek nesillere aktaracaklarının da sözünü verdi. “Sen rahat uyu Atam, bu eşsiz yoldan sapmayız! Yolumuz da sensin, pusulamız da” diyen Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk adını yüreklerine kazıdıklarını ifade ettiği mesajında şu sözlere yer verdi:

Hayatı durduran an!

10 Kasım...

Türk ulusu için tam 82 yıldır kara bir gün...

Saat 9’u 5 geçe...

Türk ulusu için tam 82 yıldır hayatı durduran bir an...

İşte tam o anda, bizler nerede olursak olalım hayatın akışını kesip hiç kıpırdamadan, saygıyla beklemeye başlarken ve sirenler sessizliği bölerken kalbimizde tek bir isim, ışıl ışıl parlamaktadır: Mustafa Kemal Atatürk.

Onu her geçen gün daha da özlerken ve yokluğunu daha da derinden hissederken, izlerini takip etme gücünü, yüreğimize kazıdığımız adından alıyoruz: Mustafa Kemal Atatürk.

Çünkü hâlâ onun adıdır, bize yolumuzu gösteren ve yarınlarımızı aydınlatan...

Sen rahat uyu Atam,

Seninle birlikte canı pahasına vatan toprağını savunan kahramanlarımıza bağımsızlığımızı, hürriyetimizi ve onurumuzu borçlu olduğumuzu aklımızdan hiç çıkarmıyoruz.

Sen rahat uyu Atam,

Bizler açtığın yolda, gösterdiğin hedefe doğru, durmadan yürüyor ve emanetlerine sahip çıkarak, mirasını kuşaktan kuşağa taşıyoruz.

Sen rahat uyu Atam,

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” demiştin. Bugün birinci vazifemizin, ‘Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek’ olduğunu hiç unutmuyoruz.

Sen rahat uyu Atam,

Atatürk ilke ve inkılaplarına derinden bağlı olarak, cumhuriyetimize ve cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlere sahip çıkmayı önceliğimiz sayıyoruz.

Sen rahat uyu Atam,

Bu eşsiz yoldan sapmayız! Yolumuz da sensin, pusulamız da!..

Sevgi, saygı ve minnetle...