Bu fabrikada, askeri araçları görünmez kılan kumaş üretiliyor

Türk savunma sanayisi için anti radar özellikli kumaş üreten, bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri'nce fabrika yatırımı için İzmir'in Torbalı ilçesi seçildi.

Tesisi ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dünya pazarını elinde bulunduran ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'de üretime başlayan şirketin Torbalı'yı tercih etmesi bizleri gururlandırdı" dedi. Türk savunma sanayisi için anti radar özellikli kumaş üreten ve bu sayede hava, kara, deniz araçlarını görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri A.Ş.'nin Torbalı OSB'deki fabrikasını ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Genel Müdür Ümit Öztürk'ten bilgi aldı. TTO Başkanı Olgun, Meclis üyeleri Mahmut Öztaş ve Zekeriya Orpak'a bilgi veren TDU Savunma Sistemleri Genel Müdürü Ümit Öztürk, 2000'li yıllardan beri radarla görünmezlik teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirtip, 2013'te KOSGEB'den Ar-Ge desteği ile anti radar özellikli 'gizleme ağı' prototipi geliştirdiklerini söyledi. Torbalı'da yatırım yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekarelik alanda fabrikamızı kurduk. Lokasyon olarak doğru bir yerdeyiz. Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak projeler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Şişirilebilir sahte hedef

Torbalı Ticaret Odası heyetini uygulama alanında Agro UTV arazi aracı ile gezdirip, detaylı bilgi veren Öztürk, TDU'nun kuruluş hikayesini anlattı. TDU Savunma Sistemleri A.Ş.'nin, Torbalı'daki Sun Grup firmalarından savunma sanayi alanında faaliyet gösteren teknik tekstil firması olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti: "TSK'nın ve yabancı orduların teknik tekstil alanındaki ihtiyaçlarını yerli ve milli bir firma olarak karşılamak amacıyla Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün yelpazesini genişletmekteyiz. Multispektral gizleme ağı, mobil kamuflaj sistem, keskin nişancı elbisesi, askeri şişme çadır, mobil komuta merkezi, mobil hangar, genel maksat kamuflaj örtü, korozyon örtüsü, soğuk iklim örtüsü, yanmaz kumaş, şişirilebilir sahte hedef ve gözetleme balonu bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır."

Suriye'deki operasyonlarda kullanılıyor

Ürettikleri askeri tekstil ürünlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekatlarında kullanıldığını, askerlerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Öztürk, "Düşmanı aldatmaya yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tankların birebir kopyasını üretmeye başladık. İskelet ve özel kumaştan oluşan şişirilebilir sahte hedeflerin ağırlığı 140 kilo ve elde taşınarak kurulabiliyor. Şişirildiğinde sahte bir hedef haline dönüşüyor. Şişirilebilir sahte hedefler faal olarak da Zeytin Dalı Harekatı sırasında, teröristleri şaşırtma amaçlı kullanıldı, kullanılmaya da devam ediyor" diye konuştu. Torbalı'da önemli fabrikaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Ticaret Odası Başkanı Olgun, "Dünya pazarını elinde bulunduran ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'de üretime başlayan şirketin Torbalı'yı tercih etmesi bizleri gururlandırdı" dedi.