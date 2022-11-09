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Bu gece İzmir uyumayacak

Bu gece İzmir uyumayacak
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:46

Ölümünün 84. yıl dönümünde İzmir, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı nöbetiyle anacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ata’ya Saygı Nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda bu akşam saat 21.05'ten 10 Kasım sabahı 09.05'e kadar sürecek. İsteyen İzmirliler kayıt yaptırarak nöbete katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 84. yıl dönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenliyor. Nöbet bu akşam saat 21.05'ten 10 Kasım 09.05'e kadar sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak nöbet için özel ışıklandırmayla “1938 sonsuzluk sembolü” çizilecek. Sembolün pek çok noktasında ise 30 dakikalık ve bir saatlik dönüşümlerle sabaha kadar saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı nöbetine katılmak isteyenler Kordon'da çadır kurabilecek. Katılımcılara gece boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi lojistik destek sağlayacak. Programa ünlü sanatçılar, yazarlar ve sporcular da katılacak.

Etiketler; #izmir #10 kasım #atatürk
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