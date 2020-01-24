Bu gurur Ekonomi'nin

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin moda tasarımcıları başarılarını ödüllerle taçlandırıyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Arzu Birdal, Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 8. Der'in Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nda ikinci, 4. sınıf öğrencisi Nurdan Ahsen Fıçıcı da üçüncü oldu. "Eksi Otuz Kalp Ne Zaman Donar" temasıyla düzenlenen yarışmada Birdal ve Fıçıcı, yurtdışında yüksek lisans eğitimi ve Hollanda'da staj desteği kazandı.

İki de finalist vardı

Yarışmada, İEÜ öğrencileri Gökşin Çanakcı, Hatice Berde Tekin de finalistler arasında yer aldı. Fuar İzmir'de Leather&Mode Fuarı kapsamında gerçekleştirilen törende Birdal ve Fıçıcı'ya, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır eşlik etti. Yarışmada ikinciliği alan Arzu Birdal, Rus halk destanından konu olan Kar Kraliçesi'ni tema olarak benimsediğini ve 10 finalistin de çok çalıştığını söyledi, "Özbekistan doğumluyum. Çocukluğumda Rus soğuğunu anlatan bir destan anlatılırdı. Oradaki destana konu olan Kar Kraliçesi'nden esinlenerek tasarımlarımı oluşturdum. Ceket, çanta ve ayakkabıdan oluşan bir tasarım yaptım. Bu yarışmada üniversitemden aldığım eğitimin büyük katkıs ı olduğunu düşünüyorum. İleriki dönemlerde markamı kurarak tasarımlarımı dünyaya tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Kar tanecikleri

Yarışmanın soğuk teması üzerine yapıldığını kaydeden Nurdan Ahsen Fıçıcı da, kar taneleri ve buzulların görünüşünden ilham aldığını ifade etti. Lisans eğitiminin ardından İtalya'da yüksek lisans yapmak istediğini anlatan Fıçıcı, "Yarışmada, yurt dışında yüksek lisans eğitim hakkı kazandık. İngilizce eğitim dili olan üniversitemde ikinci yabancı dil eğitimi İtalyanca alıyorum. İtalya'da yüksek lisans yapmayı istiyorum. Hem kendi işlerimi hem akademik kariyerimi sürdürmeyi amaçlıyorum. Bölümümde sürekli bir başarı hikâyesi oluşuyordu. Aldığım eğitimle bu başarı hikâyelerine yenisini eklediğim için çok mutluyum" dedi.