Bu imza Buca Metrosu'na temel attırır

Buca Metro projesinin başlangıç finansmanı için Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında yetkilendirme sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma, temel atmayı önümüzdeki yıl imkan verecek.

Üçyol ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 80 milyon Euro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzalandı. Bu yetkilendirme sözleşmesiyle ihale çalışmalarına hemen başlanabilecek. Proje kapsamında 2020'de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. Büyükşehir'de imza töreninde bir konuşma yapan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım için ilk imzayı atıyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı, modern, güvenli ve çevreci bir ulaşıma daha kolay erişmelerini hedefliyoruz. Üçyol - Buca metro projemiz, İzmir'in nüfus yoğunluğu çok olan bir bölgesinde daha trafik sorununu kökten çözecek ve herkese rahat bir nefes aldıracak" dedi.

Büyük başarı

Uluslararası işbirliğinin karşılıklı güvenle sağlanabildiğine dikkat çeken Tunç Soyer, şöyle dedi: "Finansman sağlayan kuruluşlar kredi verecekleri kuruluşları titizlikle denetleyip önemli mali analizlerden geçiriyor. Bu testlerin sonucunda uluslararası finansman kuruluşları belediyemizin geleceğine ancak güvenle baktığı taktirde finansman sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mali ortamda, Hazine garantisiz ve teminatsız kredi almayı başarmıştır. Belediyemizin kredibilitesinin yüksek olduğunu böylesine önemli ve büyük projelere finansman desteği alarak bir kez daha göstermiş olduk."





Sürdürülebilir gelecek

EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç da EBRD'nin, İzmir Belediyesi'nin uzun süreli ve güçlü ortaklarından olduğunu söyleyerek, "İzmir Belediyesi'nin İzmir halkı için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için gösterdiği çabayı her zaman takdir ediyoruz. Bugün Üçyol - Buca Metro Projesi'nin kredi yetkilendirme mektubunu imzalarken aynı anda Yeşil Şehirler Eylem Planı açılış ve bilgilendirme toplantısını da yapıyoruz. Yeşil Şehirler Programı ile EBRD, şehirler ve sakinleri için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde İzmir'i daha yeşil bir şehir haline getirmesi planlanan bir eylem planı hazırlanacaktır" dedi.

12 yıllık vade

Toplantıda kredinin detayları hakkında da bilgi verildi. Alınan kredi, 4 yıl ana para geri ödemesiz toplam 12 yıla uzanan vade yapısına sahip. Projenin geri kalan finansmanı için uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmeler sürdürülüyor.