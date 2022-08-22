Bu kapıdan giren işsiz kalmıyor!

Ülkedeki işsizlik soruna itiraz eden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Müdürü Oktay Üşümez, Türkiye'nin en büyük sorunun işsizlik değil, mesleksizlik olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Oktay Üşümez, Türkiye'deki işsizlik sorunu ve mesleki eğitim merkezlerinin istihdama katkılarını Haber Ekspres’e anlattı. Türkiye’de aranan eleman sıkıntısı yaşandığı belirten Üşümez, kalifiye eleman yetiştirmek için devletin tüm üzerine düşeni yaptığını belirterek İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi’nden istihdama katılımın yüzde 98 olduğunu ve merkezin kapısından girenin işsiz çıkmadığını vurguladı.

Tek eksiğimiz kalifiye eleman

Türkiye’nin sorunun işsizlik değil mesleksizlik olduğunu belirten Üşümez, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de en büyük sorun işsizlik. Ama ben buna itiraz ediyorum. Bizim ülkemizin sorunumuz işsizlik değil, mesleksizlik. ‘Ben işsizim’ diyen insanlara ‘Ne iş biliyorsun’ diye sorduğumuzda ‘Ne iş olsa yaparım’ diye cevap alıyoruz. Bu aslında o kişinin hiçbir iş bilmediğinin göstergesi. Bugün liselerden mezun olan gençlerimizin belli bir miktarı üniversiteye girdikten sonra geri kalanların büyük bir kısmı maalesef mesleksiz oldukları için işsiz durumundalar. Bir insanın ortaokuldan mezun olduktan sonra akademik eğitim yapıp yapamayacağı aşağı yukarı belli oluyor. Buna rağmen bütün çocuklarımızı liseye gönderiyoruz. Sonrada acı bir durum ama liseden mezun olduktan sonra işsizler ordusu yaratıyoruz. En son baktığım istatistiklere göre genç işsiz sayısı 8 milyon seviyesinde. Bu rakam bir ülke, bir millet için çok büyük bir güç. Çünkü bugün büyük sermaye sahibi Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi genç kuşak ihtiyacı var. Yani kalifiye insan lazım. Bizim tek eksiğimiz; elimizde var olan bu potansiyeli kalifiye hale getirmek” dedi.

Aranan eleman soruna kesin çözüm

Kalifiye elaman sorunun çözümüne yönelik atılan adımları da dile getiren Üşümez, “Devletimiz bu meseleyi yüzde 100 çözdü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu konun üzerine öyle bir gitti ki artık bana göre ülkede hiçbir kimsenin ‘ben işsizim’ deme gibi bir hakkı kalmadı. Hiçbir işverenimizin de ‘ben eleman bulamıyorum’ diyebilme hakkı kalmadı. Bu durumun üssü mesleki eğitim merkezleri. Bundan 6 ay önce ülkemizde 330 civarında mesleki eğitim merkezi vardı. Bakanlığımız 2 bine yakın meslek lisesi bünyesinde mesleki eğitim merkezi açarak artık neredeyse herkesin kapısının yanına mesleki eğitim merkezi açıldı” diye konuştu.

Dünyanın her yerinden işini yapabiliyor

Mesleki eğitim merkezlerinin işlerinden de bahseden Üşümez, “14 yaşından bir çocuk ortaokul mezunu olduktan sonra mesleki eğitim merkezimize başvurduğunda o çocuğumuzu kendi tercihi ile herhangi bir işin çıraklığına yerleştiriyoruz. Ardından eğitim görüleceği işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi yapılıyor. Bizde sözleşme sonrasında anında gencimizin sigortasını yapıyoruz. Sonrasında o çocuğun hesabına her ay asgari ücretin 3’te biri kadar devlet tarafından ücret yatırılıyor. İşveren de ulaşımını, öğle yemeğini karşılıyor. Baktığımızda 14 yaşında bir çırağın reel geliri 3 bin 500 – 4 bin TL’yi buluyor. Bu gencimiz haftada bir gün de mesleki eğitim merkezimize gelerek o çağda alması gereken bilgileri ve mesleğinin teorik bilgisini alıyor. Bir de çocuk mesleki eğitim merkezinden çıkarken lise diploması da almak isterse okul geldiği bir günde 2 saat daha fazla kalıp lise fark derslerini alarak lise diploması almaya da hak kazanıyor. Böylelikle gencimiz 4 yılın sonunda hem ustalık belgesi sahibi hem de meslek lisesi diploması sahibi oluyor. Buradan gencimiz bir usta olarak mezun olup ertesi gün dükkan açabiliyor ya da dünyanın her yerinde ustası olduğu işi yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

Belgesiz çalışanlar belge sahibi oluyor

Mesleki eğitim merkezlerine hiç yolu düşmemiş bir iş yerinde çalışan insanları da çalıştıkları dalda yasal belgeli hale getirdiklerini aktaran Üşümez, “Yıllarca çalıştığı meslek dalında bir gün bile sigortası olan insanımızı kalfalık sınavına alıyoruz. Başardığı takdirde kalfa oluyor. 5 yıl sigortalı çalışanları da ustalık sınavına alıyoruz” dedi.

Dezavantajlı mahallelerdeki gençler çalışma hayatına kazandırılıyor

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi'nin UNİCEF destekli MEK Programı kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki gençleri de çalışma hayatına kazandırdıklarını belirten Üşümez, “Bakanlığımız tarafından yürütülen Mesleki Eğitime Kazandırma(MEK) Programı kapsamında Türkiye genelinde 30 yerde İzmir’de iki okulda liselerden herhangi bir şekilde ayrılmış çocuklarımızın evlerini ziyaret edip aileleriyle görüşüp gönüllerinin yattığı bir iş yerine çırak olarak çalışma hayatına kazandırıyoruz. Gittiğimiz 10 evden 8’inden olumlu dönüşler alıyoruz. Bu yılın Şubat ayından bu yana bu program kapsamında 600’ün üzerinde gencimizi çalışma hayatına kazandırdık” diye konuştu.

Yüzde 100 istihdam garantisi

Lise ya da üniversiteden mezun olup işsiz kalan vatandaşlara yönelik 27 Haftalık Meslek Edindirme Telafi Programı olduğunu da dile getiren Üşümez, “Lise ya da üniversiteden mezun olup işsiz olup çaresiz kalan vatandaşlarımıza yönelik programımız kapsamında bize başvuran gencimize gönlüne yatan bir meslek dalına yönlendirip bir ustanın yanında çırak olarak işe başlıyor. Sigortasını devletimiz karşılıyor. 2 bin 750 TL de ayda devletimiz ücret veriyor. Bu gençlerimiz 6 ayda meslek lisesinde okuyan bir öğrencinin 4 yılda aldığı 1215 saatlik atölye ders saati toplamında uygulama eğitimi alıyor. Sonrasında bu çocukların yüzde yüzü istihdama katılıyor” ifadelerini kullandı.