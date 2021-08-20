Bu kez ses Torbalı'dan yükseldi: Taş ocağı istemiyoruz!

Torbalı’nın Ahmetli Mahallesi sınırları içerisinde yerleşim yerlerine yakın bir mesafede Ahmetli Devlet Ormanı sınırları içerisinde kalker ocakları ve kırma eleme tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Projeye karşı olduklarını belirten Ahmetli Mahallesi Muhtarı Hasan Kaplan, “Ben çevreye zarar verecek olan her şeye karşıyım. Bizim burada her yerde zeytin ağaçları var. Taş ocaklarıyla bizim buranın doğası bozuluyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Torbalı’nın Ahmetli Mahallesi sınırları içerisinde planlanan kalker ocakları ve kırma eleme tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Projenin gerçekleştirileceği ruhsat sahaları İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre ise tarım arazi olarak belirlenen alanlar içerisinde kalmakta olsa da, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Ahmetli Devlet Ormanı sınırları içerisinde yer alıyor. Proje alanına en yakın yerleşim merkezi 1,38 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ahmetli Mahallesi olurken proje alanının güneyinde yer alan ve dönemsel kullanılan bağ evi ise proje kapsamında talep edilen ÇED Alanlarına ortalama 330 metre mesafede yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan proje tanıtım dosyasında projeyle ilgili “Planlanan kalker ocakçılığı ve kırma eleme tesisi faaliyetlerinin yürütüleceği mücavir ocaklardan S:88835 (ER: 3374749) işletme ruhsatlı ocağın ruhsat sahası büyüklüğü 77,44 ha, S:88836 (ER: 3374304) işletme ruhsatlı ocağın ruhsat sahası büyüklüğü ise 51 ha’dır. Proje konusu ruhsat sahalarına ait işletme ruhsatları Ek-3.2’de sunulmuştur Söz konusu sahalar birbirine mücavir durumda olup, proje kapsamında yer alacak olan kırma eleme tesisi, bitkisel toprak stok sahası, ürün stok sahası, pasa stok sahası ve şantiye alanı, S:88835 (ER: 3374749) numaralı ruhsat sahası içerisinde yer alacaktır. S:88836 (ER: 3374304) ruhsat numaralı sahada ise sadece ocakçılık faaliyeti yürütülecektir. S:88835 (ER: 3374749) numaralı ruhsat sahasında talep edilen ÇED Alanı 34,4 ha, S:88836 (ER: 3374304) numaralı ruhsat sahasında talep edilen ÇED Alanı ise 11,91 ha büyüklüğünde olacak olup, S:88835 (ER: 3374749) numaralı ruhsat sahasında 2.000.000 ton/yıl, S:88836 (ER: 3374304) numaralı ruhsat sahasında ise 1.000.000 ton/yıl kapasite ile çalışılması planlanmaktadır. Kurulacak olan kırma eleme tesisi kapasitesi ise 2.500.000 ton/yıl olarak planlanmaktadır. Bu çerçevede her iki ruhsat sahadan alınacak olan toplam 3.000.000 ton/yıl kalkerin 2.500.000 ton/yıl’ı kurulacak olan kırma eleme tesisinde boyutlandırılacak olup, geriye kalan 500.000 ton/yıl’lık miktar tüvenan olarak piyasaya satılacaktır. Proje kapsamında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile üretim yapılacak olup, üretim tasarımı, üretim yerinin topoğrafyasına bağlı olarak çoklu basamaklar oluşturularak şekillendirilecektir. Malzemenin alımı ise gerekli olan alanlarda patlatma yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Elde edilen malzeme S:88835 (ER: 3374749) numaralı ruhsat sahasında yer alacak olan kırma eleme tesisinde boyutlandırılarak, inşaat ve yapı sektöründe talebe göre satışa sunulacaktır. Ek-3.1’de sunulan yer görme dilekçesi kapsamında sahada yapılan arazi incelemelerinde faaliyete yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür” bilgilerine yer verildi.

“ÇED izni verilmemeli”

ÇED süreci başlayan kalker ocakları ve kırma eleme tesisi projesi ilgili açıklamalarda bulunan Ahmetli Mahallesi Muhtarı Hasan Kaplan, “Ben çevreye zarar verecek olan her şeye karşıyım. Bizim burada her yerde zeytin ağaçları var. Taş ocaklarıyla bizim buranın doğası bozuluyor. Zeytin ağaçlarının bol olduğu, tarımla geçinen yerlere bunların kurulmaması gerekiyor. Mantıklı olarak düşündüğümüzde bu projeye ÇED izni verilmemesi gerekir. Bizim mahallemizde yapmasınlar” dedi.